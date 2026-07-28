«Ναι» Μπαρκολά στη Λίβερπουλ!

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά βρίσκεται η Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με την «Equip», οι Άγγλοι έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την πλευρά του παίκτη.

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν συνομίλησε με τον Άντονι Ιραόλα, του άρεσαν όσα άκουσε και στη συνέχεια είπε το «ναι» στους Άγγλους.

Πλέον, ωστόσο απομένει να δώσει την τελική της συγκατάθεση και η ομάδα του Παρισιού, με το ρεπορτάζ της «Equip» να αναφέρει πως οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο δεν βρίσκονται ακόμη κοντά σε οριστική συμφωνία.

Bradley Barcola, qui a échangé avec l'entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, a donné son accord de principe pour rejoindre le club du nord de l'Angleterre. Les deux clubs échangent mais sont encore loin d'un accord.



➡️ https://t.co/82cWOPRF4z pic.twitter.com/o7wotRAHPi — L'Équipe (@lequipe) July 28, 2026

sdna.gr