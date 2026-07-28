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Ζήτησε να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ζήτησε να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του στη Σπαρτάκ Μόσχας και έχει ζητήσει από τον εκπρόσωπό του να βρει ομάδα προκειμένου να αποχωρήσει από τους Ρώσους.

«Βόμβα»: Την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Σπαρτάκ Μόσχας έχει εκφράσει ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος δεν έχει καταφέρει έως τώρα να εμφανίσει το καλό του αγωνιστικό του πρόσωπο στη ρωσική ομάδα.

Δημοσίευμα της sport.ru αποκαλύπτει πως ο πρώην φορ της ΑΕΚ είναι δυσαρεστημένος με τον χρόνο συμμετοχής του, έχοντας ζητήσει από τον εκπρόσωπό του να βρει ομάδα προκειμένου να αποχωρήσει από τους Ρώσους.

Ο ίδιος θέλει να είναι σε ένα μέρος που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ θυμίζουμε πως τη σεζόν 2025-26 μέτρησε πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 25 παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 η Σπαρτάκ Μόσχας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Λιβάι Γκαρσία από την ΑΕΚ.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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