Ζιντάν: «Είναι ένα όνειρο, το μόνο πράγμα που ήθελα, το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί»

Από την έδρα της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FFF), όπου είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από εκατό φίλαθλοι ορισμένοι φορώντας τις μπλε φανέλες της εθνικής ομάδας, ο πρόεδρος της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, επιβεβαίωσε επίσημα αυτό που ήταν «η προφανής επιλογή».

Στα 54 του χρόνια, ο «Ζιζού» αναλαμβάνει τον ρόλο που ονειρευόταν εδώ και χρόνια, απολαμβάνοντας τη δόξα του ως παίκτης (νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998, πρωταθλητής Ευρώπης το 2000) και ως προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης, πετυχαίνοντας κυρίως ένα αξιομνημόνευτο three-peat στο Champions League (2016, 2017, 2018).

«Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά κατ' ιδίαν τον Φεβρουάριο του 2025 και συμφωνήσαμε αμέσως. Ήξερα αμέσως ότι η φιλοδοξία του ταίριαζε με τις ανάγκες της ομοσπονδίας. Μου είπε, "Πρόεδρε, ξέρω πώς να κερδίζω". Ένιωσα κάποιον με την επιθυμία και την αυτοπεποίθηση να οδηγήσει τους «Μπλε» στη νίκη. Πολύ γρήγορα, καταφέραμε να καταλήξουμε στις συμφωνίες που μας επιτρέπουν να σας παρουσιαστούμε. Αφού συμβουλεύτηκα την εκτελεστική επιτροπή της FFF σήμερα το πρωί και υπέβαλα την υποψηφιότητα του Ζιντάν, έχω το προνόμιο, τη μεγάλη τιμή και τη συγκίνηση να ανακοινώσω ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο επόμενος προπονητής των «Μπλε» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αυτό το συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου και, σε συμφωνία με τον προπονητή, θα παρουσιάσει ολόκληρο το επιτελείο του στις αρχές Σεπτεμβρίου»¸ εξήγησε ο Ντιαλό.

«Είναι μια συνέχεια, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο», δήλωσε ο Ζιντάν, εμφανώς συγκινημένος, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με έναν φόρο τιμής «σε όλους τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, την αγροτική κοινότητα» που μάχονται αυτή τη στιγμή τις μαινόμενες πυρκαγιές στη Γαλλία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ζιρόντ.

Χωρίς δουλειά μετά από τη δεύτερη θητεία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης (2019-2021), διαδέχεται δύο από τους συμπαίκτες του από την ομάδα που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, τον Λοράν Μπλαν (2010-2012) και τον Ντιντιέ Ντεσάν (2012-2026).

Μετά από 14 επιτυχημένα χρόνια υπό τον Ντιντιέ Ντεσάμπ («DD»), ο οποίος πέτυχε την καλύτερη πορεία στην ιστορία των «Les Bleus» στο Παγκόσμιο Κύπελλο με έναν τίτλο (2018), έναν τελικό (2022) και έναν ημιτελικό (2026), και έφτασε επίσης σε τελικό Euro (2016), η πρόκληση που έχει μπροστά του ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι τεράστια.

Ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας εκπλήρωσε «ένα όνειρο» για το οποίο αρνήθηκε άλλες προτάσεις «για τέσσερα ή πέντε χρόνια», , «το μόνο πράγμα» που ήθελε να κάνει, όπως εμπιστεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Παρίσι.

«Σήμερα, για μένα, είναι μια συνέχεια, ένα όνειρο. Είχα προτάσεις για τέσσερα ή πέντε χρόνια για να αναλάβω έναν σύλλογο και τις αρνήθηκα όλες για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω. Το ήξερα από τότε που ήμουν παιδί, ξεκίνησα από τις ακαδημίες, πέρασα από όλα τα στάδια για να φτάσω στην εθνική ομάδα των ανδρών. Θα δώσω τα πάντα για να συνεχίσει αυτή η ομάδα να κερδίζει. αυτό είναι το μόνο πράγμα που με παρακινεί.

Πάντα με έβλεπα αυτή την ομάδα ως έναν μελλοντικό προπονητή. Δεν ανέλαβα κάποια ομάδα για αυτόν τον λόγο. Το μόνο πράγμα που ήθελα να κάνω μετά τη Ρεάλ ήταν να προπονήσω την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Θα μπορούσα να είχα αναλάβει ένα πρότζεκτ για τρία χρόνια επειδή ο Ντιντιέ Ντεσάμπ ήταν εκεί. Πήρε την απόφαση (να φύγει) τον Ιανουάριο του 2025 και την επόμενη κιόλας μέρα ήξερα ότι ήθελα να γίνω ο διάδοχός του. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο και η συμφωνία σφραγίστηκε», είπε.

Σχετικά με το στυλ που θέλει να φέρει στην ομάδα:

«Θα δείτε το στυλ σύντομα. Θα έχουμε συνέντευξη Τύπου τον Σεπτέμβριο. Με παρακινεί το παιχνίδι. Ήμουν στο νούμερο 10 και αυτό που με παρακινεί είναι να σκοράρω γκολ. Έζησα στην Ισπανία για 25 χρόνια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Στο γήπεδο, ήμουν ηγέτης. Τώρα, γίνομαι ηγέτης μέσω της εμπειρίας μου.»

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είπε ότι, «η πορεία της εθνικής Γαλλίας ήταν υπέροχη, το ποδόσφαιρο ήταν υπέροχο. Πέρασα υπέροχα, όπως και οι οπαδοί. Όλοι οι οπαδοί δεν έχουν τίποτα να παραπονεθούν. Θα κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο DD είναι DD, ο (Λοράν) Μπλαν ήταν Μπλαν, ο Ζιζού είναι ο Ζιζού. Θα κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Θα διασφαλίσω τη συνέχεια, ώστε η γαλλική ομάδα να συνεχίσει να κερδίζει.

Δεν υπάρχει παγίδα στο να είσαι προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Είναι κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο των συλλόγων. Αλλά αυτό δεν με τρομάζει. Είναι αυτό που ήθελα να κάνω. Θα έχω μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής μου ζωής και της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, και αυτό μου ταιριάζει απόλυτα».

Για τα πρώτα του βήματα ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας:

«Το στενό και τεχνικό μου επιτελείο είναι ήδη στη θέση του. Είναι πρακτικά το ίδιο που είχα όλα αυτά τα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, με ίσως δύο ή τρεις νέες προσθήκες. Είμαι πιστός από αυτή την άποψη, και ήταν κι εκείνοι πιστοί σε μένα. Θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι με αυτούς τους λίγους ανθρώπους.

Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς θα κερδίσουμε με λίγα λόγια. Έχω μια εξαιρετική ομάδα που θα είναι στη θέση της. Πρέπει να προσαρμοστώ, να γνωρίσω τους παίκτες, να εξηγήσω το σχέδιο παιχνιδιού μου, τι θα κάνουμε μαζί. Στη συνέχεια, θα εξαρτηθεί από εμένα, ως προπονητή, να συνεχίσω αυτή την ομάδα να κερδίζει.

Δεν έχουμε μιλήσει με τον Κιλιάν (Μπαπέ). Το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν είναι να ξεκουραστεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά μαζί του και με όλους τους παίκτες σύντομα τον Σεπτέμβριο».

Για την αντιπαλότητα με την Ισπανία, όπου ζει, τόνισε:

«Η Ισπανία είναι μια σκληρή ομάδα. Είδαμε έναν δύσκολο αγώνα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά ξέρω πολύ καλά πώς είναι ένα παιχνίδι, και δεν είναι μόνο η Ισπανία. Η προτεραιότητά μου είναι ο πρώτος αγώνας, και αυτός είναι εναντίον της Τουρκίας. Έχουμε τέσσερις αγώνες τον Σεπτέμβριο. Θα έχω σχεδόν τρεις εβδομάδες με τους παίκτες, κάτι που είναι εξαιρετικό για την προετοιμασία. Η Ιταλία είναι ξεχωριστή επειδή έπαιξα εκεί, γνωρίζω κόσμο εκεί, μιλάω ιταλικά, αλλά οι τέσσερις επερχόμενες ημερομηνίες είναι κυκλωμένες στο ημερολόγιο. Προετοιμάζομαι για αυτές εδώ και καιρό».

ΑΠΕ