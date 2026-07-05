Οι αποφάσεις του σωματείου στη μνήμη του Δώρου Σεραφείμ

Με ανακοίνωσή του το δ.σ. του σωματείου της Ομόνοιας, αφού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Δώρου Σεραφείμ, ενημερώνει για μία σειρά αποφάσεων στη μνήμη αυτής της μεγάλης προσωπικότητας των πρασίνων και του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού Προέδρου του Σωματείου μας, Δώρου Σεραφείμ, ο οποίος απεβίωσε σήμερα.

Ο Δώρος Σεραφείμ υπήρξε μία εμβληματική προσωπικότητα για την Ομόνοια μας, με πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά. Με το όραμα, την αφοσίωσή του, την ορθολογική του σκέψη, την ευθύτητα του λόγου του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία και το μεγαλείο της Βασίλισσας του Κυπριακού Αθλητισμού, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και διαχρονικό έργο.

Αξέχαστη θα παραμείνει η επιστροφή του στα πιο δύσκολα χρόνια της ιστορίας μας, όταν, χωρίς κανέναν ενδοιασμό και χωρίς φόβο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ομόνοιας και ανέλαβε εκ νέου την ευθύνη να την υπηρετήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Η μνήμη, η προσφορά και η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του θα αποτελούν για όλους μας πηγή έμπνευσης και οδηγό για το μέλλον.

Σε ένδειξη τιμής προς τη μνήμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1. Να παραστεί αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία, να καταθέσει στεφάνι και να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Σωματείου προς την οικογένειά του.

2. Η σημαία στο οίκημα του Σωματείου να κυματίζει μεσίστια για το επόμενο τριήμερο.

3. Όλα τα τμήματα του Σωματείου να αγωνιστούν στον πρώτο επίσημο αγώνα τους με μαύρα περιβραχιόνια, εις ένδειξη πένθους, ενώ πριν από την έναρξη των αγώνων να τηρηθεί μονόλεπτη σιγή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει το έργο του με απόλυτο σεβασμό στις αξίες, τις ιστορικές παρακαταθήκες, τα ιδανικά, το αθλητικό φρόνημα και τους πρωταγωνιστικούς στόχους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Αθλητικού Σωματείου Ομόνοια Λευκωσίας από το 1948 μέχρι σήμερα, αξίες τις οποίες υπηρέτησε και ενσάρκωσε με συνέπεια και ήθος ο Δώρος Σεραφείμ».