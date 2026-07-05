Επίσημα στη Ρεάλ ο Ντάμφρις

Ακόμη μία μεταγραφή για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συνεχίζει με… ταχύτατους ρυθμούς την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι «μερέγχες» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ, με τον Ολλανδό φουλ μπακ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, ως το καλοκαίρι του 2030.

Την ίδια ώρα και οι «νερατζούρι» επισημοποίησαν την αποχώρησή του, ευχαριστώντας τον Ντάμφρις για την προσφορά του στην ομάδα την τελευταία πενταετία.

Το ποσό που δαπάνησαν οι Μαδριλένοι φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ για την αγορά του.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

Πηγή: sport-fm.gr