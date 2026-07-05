Αποσύρθηκε στα 35 του ο Γκαέλ Κακουτά

Ο Γκαέλ Κακουτά ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα σε ηλικία 35 ετών, μετά τον αποκλεισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό από την Αγγλία στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (2-1).

Έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν για την Τσέλσι, όπου ξεκίνησε την καριέρα του σε πολύ νεαρή ηλικία το 2009, ο Κονγκολέζος επιθετικός μέσος (31 διεθνείς συμμετοχές) ανακοίνωσε την απόφασή του στο Instagram, αναλογιζόμενος συναισθηματικά το τέλος μιας εποχής μετά από 17 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναδειχθείς στη Λανς κι έχοντας παίξει για πολλούς συλλόγους στην Ευρώπη και όχι μόνο, ο Κακουτά αφήνει πίσω του μια καριέρα που σημαδεύτηκε από θητείες στη Ligue 1 (Λανς, Ντιζόν, Αμιέν), αλλά και εμπειρίες στην Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, ακόμη και στο Ιράν και την Ελλάδα (ΑΕΛ) τα τελευταία χρόνια.

Πρωταθλητής της Premier League με την Τσέλσι το 2010 και νικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U19 με τη Γαλλία την ίδια χρονιά, ολοκλήρωσε τελικά την διεθνή του καριέρα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην οποία εντάχθηκε το 2017, προτού αποχωρήσει από την παγκόσμια σκηνή.