ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέος προπονητής στην εθνική Γερμανίας ο Κλοπ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέος προπονητής στην εθνική Γερμανίας ο Κλοπ!

Eπιστρέφει στους πάγκους, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ

Έριξε… βόμβα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας μετά τη νέα αποτυχία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο έληξε άδοξα στη φάση των «32» με τον αποκλεισμό από την Παραγουάη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο αντικαταστάτης του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα είναι ο Γιούργκεν Κλοπ! Ο 59χρονος τεχνικός θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από μια διετία, όταν και αποχώρησε από τη Λίβερπουλ.

Είχε αναλάβει τον ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου στο γκρουπ των ομάδων της Red Bull, ωστόσο πλέον θα αποτελεί τον νέο προπονητή της εθνικής Γερμανίας. Όλα αυτά και ενώ ο ίδιος αρκετές φορές όταν είχε ερωτηθεί, δεν έδινε πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στους πάγκους. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως το πρότζεκτ της ομοσπονδίας της πατρίδας του τον έπεισε!

Ο Κλοπ μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει στην καριέρα του το Champions League και την Premier League με τη Λίβερπουλ, αλλά και αρκετούς ακόμη τίτλους τόσο με τους «κόκκινους» όσο και με την Ντόρτμουντ.

Λεπτομέρειες του συμβολαίου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο πλέον ο Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις για τη λύση της συνεργασίας του με τη Red Bull.

Μάλιστα, η εταιρεία που έχει στα ηνία της αρκετές ομάδες (Ζάλτσμπουργκ, Λειψία, Paris FC, Μπραγκαντίνο, Λιντς) είχε σκεφτεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ για τον ρόλο του Κλοπ, ωστόσο εκείνος ανέλαβε τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ!

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εξωγήινος Χάαλαντ έστειλε τη Βραζιλία σπίτι της και έγραψε ιστορία!

World Cup 2026

|

Category image

«Ματιές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τον Αντρέι Σάντος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Πότε θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Γιούργκεν Κλοπ

Ελλάδα

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League Β

Ελλάδα

|

Category image

Το μυθικό συμβόλαιο, που θα έχει ο Λουτσέσκου στο Κατάρ Β

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα προημιτελικά με νίκη επί της Αρίνα Σαμπαλένκα η Ναόμι Οσάκα

Τένις

|

Category image

Ελλάδα – Πορτογαλία 56-71: Νέο στραπάτσο για την Εθνική και 0/2 στο παράθυρο του Ιουλίου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Mεξικανοί προσπάθησαν να χαλάσουν τον ύπνο των Άγγλων με κάθε τρόπο, δρακόντεια μέτρα έξω από το ξενοδοχείο

World Cup 2026

|

Category image

Έτσι αποχαιρέτησε ο Μαέ την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι βαθμολογίες της F1 μετά τη νίκη του Λεκλέρ και τη μηδενική συγκομιδή του Αντονέλι στη Βρετανία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Όρθια στο φινάλε με Νεοφύτου η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεξικό – Αγγλία: Τα λιοντάρια απέναντι σε ένα ολόκληρο έθνος!

World Cup 2026

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΚ για την προετοιμασία στην Ολλανδία και οι απόντες

Ελλάδα

|

Category image

Η EuroLeague καλεί τους φιλάθλους να επιλέξουν την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του Ολυμπιακού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη