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Έφτασε στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς - Προπονείται τη Δευτέρα για πρώτη φορά

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφτασε στην Ολλανδία ο Σμαΐλοβιτς - Προπονείται τη Δευτέρα για πρώτη φορά

Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και τη Δευτέρα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο ύψους 1,91μ. στόπερ αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τους Πειραιώτες.

Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ καθαρά + 1,5 σε μπόνους) και θα αποτελέσει την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σάντεφιορντ.

Αύριο Δευτέρα (06/07) θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, γνωρίζοντας τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συμπαίκτες του.

Κάπως έτσι, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει σε όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με συμπληρωμένη την τετράδα των στόπερ του, έχοντας δύο δεξιοπόδαρους (Ρέτσος, Σμαΐλοβιτς) και δύο αριστεροπόδαρους (Πιρόλα, Κάρμο), προσθέτοντας βάθος, ποιότητα και συναγωνισμό.

 

 

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Ελλαδα

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