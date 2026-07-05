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Τα ιατρικά του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό και το... αινιγματικό μήνυμα του Γιαννακόπουλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα ιατρικά του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό και το... αινιγματικό μήνυμα του Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μήνυμά του στα social media προχώρησε σε αποκαλύψεις, αναφέρθηκε στα διαδικαστικά που θα ολοκληρώσει ο Μπαντιό για να γίνει «πράσινος», αλλά και για... ακόμα έναν παίκτη!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω social media προχώρησε σε αποκαλύψεις που έκαναν τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ενθουσιαστεί, αλλά και ν' αρχίσει τις θεωρίες αναφορικά με τον παίκτη που θα περάσει ιατρικά, αλλά δεν κατονομάστηκε!

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός «χτύπησε» για να ενημερώσει τους υποστηρικτές του «τριφυλλιού» για τη μεταγραφή του Μπαντιό, ο οποίος την προσεχή Τρίτη αναμένεται να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει.

Το ακόμα πιο σημαντικό «έσκασε» αμέσως μετά, αφού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισε πως την Τετάρτη θα υπάρξει ακόμα ένας παίκτης που θα υποβληθεί στη διαδικασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας μετακίνησης.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, υπάρχει άλλος ένας που θα περάσει από ιατρικά, μετά τον Μπαντιό, τη στιγμή που η υπόθεση Μπόνγκα απασχολεί έντονα τον σύλλογο...

 

 

 

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