Επέστρεψαν ως ήρωες: Χιλιάδες λαού αποθέωσαν τους «μαχητές» του Πράσινου Ακρωτηρίου!

Το Πράσινο Ακρωτήρι ολοκλήρωσε την ιστορική πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη χώρα της Καραϊβικής να κερδίζει τη συμπάθεια, την αγάπη και τον σεβασμό όλο του ποδοσφαιρικού πλανήτη, όχι μόνο για τη πορεία της μέχρι τη φάση των «32», αλλά και το μαχητικό πνεύμα που παρουσίασε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.

Λίγες ώρες μετά την σπουδαία μάχη με την Αργεντινή και τον αποκλεισμό στις λεπτομέρειες, η αποστολή της εθνικής ομάδας επέστρεψε πίσω στο Cabo Verde!

Το μεσημέρι της Κυριακής το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα, προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα Πράια, εκεί όπου υπήρχαν χιλιάδες συμπατριώτες τους για να υποδεχθούν τους «ήρωες» του Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο!

Από τους ανθρώπους του αεροδρομίου που... υποκλίνονταν, μέχρι τους φίλους της ομάδας που περίμεναν καρτερικά έξω από τον αερολιμένα, το Πράσινο Ακρωτήρι βιώνει στιγμές εθνικής υπερηφάνειας!