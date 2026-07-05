Μουντιάλ 2026-Ροντρίγκες: «Αποχωρήσαμε με τα κεφάλια ψηλά και μια τεράστια υπερηφάνεια»

Παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή με 3-2 στην παράταση για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πράσινο Ακρωτήριο αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων. Ο Γκάρι Ροντρίγκες, γνωστός στην Ελλάδα από τις μεταγραφές του σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενώ αγωνίζεται πλέον στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού, αναφέρθηκε στο υπέροχο αυτό ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού:

«Ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό δεν ήταν το τέλος, για το οποίο ονειρευόμασταν, αλλά αποχωρήσαμε με τα κεφάλια ψηλά και μια τεράστια υπερηφάνεια, γνωρίζοντας ότι δώσαμε τα πάντα που είχαμε στο γήπεδο. Το να φοράω τη φανέλα Cabo Verde και να εκπροσωπώ τη χώρα μου είναι τιμή, την οποία θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όλα όσα ζήσαμε σε αυτό τη διοργάνωση θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη μου.

Ευχαριστώ όλους όσους ήταν μαζί μας από την αρχή και που ποτέ δεν αφήσανε το χέρι μας, υποστηρίζοντας μας μέχρι την τελευταία στιγμή. Νιώσαμε την δύναμη σας σε κάθε στιγμή και αυτό ήταν απαραίτητο για εμάς για να συνεχίσουμε με την ίδια φιλοδοξία, την ορμή και την επιθυμία να κερδίσουμε. Προχωράμε μαζί. Nha Cabo Verde». Ο 35χρονος ακραίος επιθετικός είχε δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο.