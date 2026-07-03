«Σκέφτεται την περίπτωση του Λεάο η Τότεναμ»

Ασταμάτητη δείχνει η Τότεναμ σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, με τα «σπιρούνια» να πυροβολούν ασταμάτητα προς κάθε κατεύθυνση.

Μετά τους Ζαν Πολ Βαν Χέκε, Ματέους Φερνάντες και Σάντρο Τονάλι, δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι οι Άγγλοι σκέφτονται σοβαρά να κινηθούν και για την περίπτωση του Ράφαελ Λεάο της Μίλαν.

Οι «ροσονέρι» έχουν αποφασίσει να πουλήσουν φέτος το καλοκαίρι τον Πορτογάλο σούπερ σταρ της ομάδας, κάτι το οποίο δεν περνάει αδιάφορο από τον Ντε Τσέρμπι.

Το ενδιαφέρον της Τότεναμ βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, καθώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, ωστόσο με τον τρόπο που σπαταλάει μέχρι στιγμής τα εκατομμύρια η ομάδα του Λονδίνου, τίποτα δεν είναι απίθανο.

gazzetta.gr