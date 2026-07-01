Ομόνοια για Κακουλλή: «Welcome back home»

Οι πράσινοι ανέβασαν την πιο κάτω φωτογραφία στην σελίδα τους, συνοδεύοντάς την με την χαρακτηριστικά ατάκα «Καλωσήρθες πίσω στο σπίτι σου».

Και η σχετική ανακοίνωση του Άρη:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Ανδρόνικου Κακουλλή στην Ομόνοια, έχοντας αποδεχθεί την πρόταση της ομάδας της Λευκωσίας για την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού.

Ο 25χρονος επιθετικός εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2025 από την Σουηδική ΑΙΚ.

Τη σεζόν 2025-26 κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πετυχαίνοντας δέκα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Ευχαριστούμε τον Ανδρόνικο Κακουλλή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.