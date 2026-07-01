Ανακοίνωσε συμφωνία με τον Άρη για Κακουλλή η ΑΪΚ!

Η σουηδική ομάδα ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον Άρη για τον Αντρόνικο Κακουλλή.

Θυμίζουμε πως οι η Ομόνοια ανακοίνωσε καταρχήν συμφωνία με τον Άρη για τον διεθνή φορ και πλέον η μεταγραφή ενεργοποιείται.

Η ανακοίνωση της ΑΪΚ:

«Η AIK Fotboll ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον κυπριακό σύλλογο Άρη Λεμεσού για τη μεταγραφή του 25χρονου επιθετικού Ανδρόνικου Κακουλλή. Ο Ανδρόνικος εντάχθηκε στην AIK τον Μάρτιο του 2025 και από τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς αγωνιζόταν ως δανεικός στον Άρη Λεμεσού, στον οποίο πλέον μεταγράφεται με κανονική μεταγραφή.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Ανδρόνικο για την παρουσία του στην AIK. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του», δήλωσε ο επικεφαλής προσλήψεων της AIK, Μίικα Τακκούλα.

Η μεταγραφή είχε αρχικά δομηθεί ως δανεισμός με υποχρεωτική αγορά, εφόσον ο Άρης εκπλήρωνε συγκεκριμένους αγωνιστικούς όρους. Λόγω των προθεσμιών εγγραφής για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κρίθηκε απαραίτητο ο ποδοσφαιριστής να εγγραφεί άμεσα στον Άρη, πριν ολοκληρωθεί η οριστική μεταγραφή.

Έτσι, οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν αρχικά σε δανεισμό, με την AIK να λαμβάνει ποσό για τον δανεισμό, ενώ ο Άρης ανέλαβε εξ ολοκλήρου την καταβολή του μισθού του ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα.

Αφού πλέον εκπληρώθηκαν οι συμφωνημένοι όροι, η μεταγραφή ενεργοποιήθηκε και έγινε οριστική. Η AIK θα εισπράξει επιπλέον συμφωνημένο ποσό μεταγραφής, πέραν του αρχικού ποσού που έλαβε για τον δανεισμό.

Η σουηδική ομάδα αναφέρει πως η μεταγραφή του Κακουλλή στον Άρη Λεμεσού έχει αρνητικό καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα για τον σύλλογο, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού των μεταγραφών της UEFA (Player Trading)»