Κανένα εμπάργκο μεταγραφών για την Ομόνοια!

Κανένα εμπάργκο μεταγραφών δεν υφίσταται πλέον για την Ομόνοια!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, η ΚΟΠ αφαίρεσε την εν λόγω ποινή, καθώς η υπόθεση της «διαμάχης» μεταξύ των πρασίνων και του Γιέσπερ Γιάνσον αφορά μόνο στο CAS, το οποίο θα εκδώσει την σχετική απόφαση σε περίπου τρεις μήνες.

Ουσιαστικά, το CAS θα καθορίσει την αποζημίωση προς την πλευρά του Σουηδού, την οποία θα κληθεί να καταβάλει το «τριφύλλι». Πλέον, η Ομόνοια μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφές και εγγραφές νεοαποκτηθέντων χωρίς κανένα περιορισμό.