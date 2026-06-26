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«Πρόταση της Ομόνοιας για Χοράτσιου Μολντοβάν»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόταση της Ομόνοιας για Χοράτσιου Μολντοβάν»

Δημοσιεύματα στο εξωτερικό κάνουν λόγο για επίσημη προσφορά της Ομόνοιας για την απόκτηση του Ρουμάνου τερματοφύλακα, Χοράτσιου Μολντοβάν.

Πρόκειται για 28χρονο τερματοφύλακα ο οποίος έχει ύψος 1.93.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ισπανία με την φανέλα της Ρεάλ Οβιέδο μετρώντας 3 συμμετοχές σε La Liga και Copa Del Rey.

Ο Ρουμάνος γκολκίπερ ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης με την οποία διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2027 και έχει χρηματιστηριακή αξία, 1.8 εκ. ευρώ.

Πριν την Οβιέδο, είχε δοθεί δανεικός στην Σασουόλο. Την σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τα όσα σημειώνουν στην Ισπανία, η πολωνική Wieczysta Kraków και η Ομόνοια έχουν καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του στην Ατλέτικο.

Προσθέτουν επίσης πως η πρόταση της Καραμπάχ απορρίφθηκε καθώς κρίθηκε πως είναι χαμηλή οικονομικά.

Άλλο δημοσίευμα από την πατρίδα του ποδοσφαιριστή, παραθέτει τις ίδιες πληροφορίες για την πρόταση των Αζέρων, κάνοντας λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Ομόνοιας για την απόκτησή του.

 

 

 

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