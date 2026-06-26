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Δεν έγινε το… ιδανικό αλλά κανένας πανικός

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Δεν έγινε το… ιδανικό αλλά κανένας πανικός

Το τέλος στην Κυπερούντα και η σύνδεση με τα μεταγραφικά

Λέει αντίο από την Κυπερούντα η Ομόνοια, εκεί όπου από την περασμένη Δευτέρα χύθηκε ο πρώτος ιδρώτας και ξεκίνησαν τα… ζόρια, με στόχο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας σεζόν. Και δεν θα προλάβει να… κάτσει στη Λευκωσία αφού την προσεχή Δευτέρα η αποστολή θα μπει στο αεροπλάνο για το Κιέλτσε της Πολωνίας. Δεν έγινε το… ιδανικό σενάριο για τον Χένινγκ Μπεργκ. Δηλαδή να δει νέα πρόσωπα στο ρόστερ, πέραν των Μοντνόρ και Κακουλλή. Οι προσπάθειες δεν έχουν καρποφορήσει όσον αφορά τις δύο προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση.

Και αναφερόμαστε στην έλευση ενός δεξιού μπακ και ενός αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Στο προσκήνιο εξακολουθούν να βρίσκονται οι Ζαν Κάρνιτσνικ και Ιγκόρ Σίλβα, όπως και ο Γκοτιέ Γιορίς. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν άλλες «υποψηφιότητες». Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πανικός. Αυτό που τονίζεται από τα ενδότερα είναι πως δεν θα λειτουργήσουν υπό πίεση, παρ' όλο που ειδικά για τον δεξί μπακ είναι πιο επείγουσα η κάλυψη του κενού. Δεν θα πληρώσει δηλαδή υπεραξίες απλώς για να κλείσει τα κενά.

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