«Ενδιαφέρον Ομόνοιας για τον Μολντοβάν της Ατλέτικο»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του τερματοφύλακα της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χοράτσιου Μολντοβάν, φέρεται να έχει επιδείξει η Ομόνοια.

Αυτό υποστηρίζει με ανάρτησή του στο «Χ» ο Ιταλός ρεπόρτερ Λορέντζο Λεπόρε, ο οποίος αναφέρεται σε πρόταση που υπέβαλε η Βιέτζιστα Κρακοβίας και προσθέτει ότι «η Ομόνοια Λευκωσίας επίσεις δείχνει ενδιαφέρον».

Ο 28χρονος Ρουμάνος πορτιέρο ανήκει στην Ατλέτικο από το 2024, έχοντας αγωνιστεί δανεικός κατά σειρά σε Σασουόλο (27 συμμετοχές το 2024/25) και Ρεάλ Οβιέδο (τρεις συμμετοχές το 2025/26).

Προηγουμένως έπαιξε για μια τετραετία στη Ραπίντ Βουκουρεστίου καταγράφοντας 113 εμφανίσεις (125 γκολ παθητικό, 42 clean sheets) ενώ είναι και διεθνής με τη Ρουμανία (16 συμμετοχές), με το τελευταίο του παιχνίδι να είναι αυτό κόντρα στην Κύπρο στις 9/9/2025.

Σημειώνεται πως ο δανεισμός του Μολντοβάν στην Οβιέδο έχει ολοκληρωθεί ενώ το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο ρεπόρτερ, πρόταση για τον παίκτη είχε υποβάλει και η Καραμπάχ όμως έχει απορριφθεί.