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Νικόλας και «Φάμπι» μπαίνουν στον 8ο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Νικόλας και «Φάμπι» μπαίνουν στον 8ο!

Στους μακροβιότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της αναφέρεται η Ομόνοια με ανάρτησή της στα ΜΚΔ, δημοσιεύοντας φωτογραφία των Νικόλα Παναγιώτου και Φαμπιάνο.

Όπως αναφέρει το τριφύλλι, ο Κύπριος αμυντικός και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, που κλείνουν επτά σεζόν στο τριφύλλι, μπαίνουν στον όγδοο χρόνο τους με την ομάδα, με τον πρώτο να είναι ελαφρώς πιο... παλιός.

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