Νικόλας και «Φάμπι» μπαίνουν στον 8ο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Στους μακροβιότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της αναφέρεται η Ομόνοια με ανάρτησή της στα ΜΚΔ, δημοσιεύοντας φωτογραφία των Νικόλα Παναγιώτου και Φαμπιάνο.
Όπως αναφέρει το τριφύλλι, ο Κύπριος αμυντικός και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, που κλείνουν επτά σεζόν στο τριφύλλι, μπαίνουν στον όγδοο χρόνο τους με την ομάδα, με τον πρώτο να είναι ελαφρώς πιο... παλιός.
Ελαφρώς… μακροβιότερος ο Νικόλας, ο οποίος έγινε μέλος του ρόστερ μας λίγους μήνες πριν αποκτηθεί και ο Φάμπι. Στις 15 Ιουλίου 2019 αποκτήθηκε ο Κύπριος διεθνής αμυντικός, στις 17 Οκτωβρίου ο Βραζιλιάνος 🙌— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) June 25, 2026