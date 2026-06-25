Νικόλας και «Φάμπι» μπαίνουν στον 8ο!

Στους μακροβιότερους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της αναφέρεται η Ομόνοια με ανάρτησή της στα ΜΚΔ, δημοσιεύοντας φωτογραφία των Νικόλα Παναγιώτου και Φαμπιάνο.

Όπως αναφέρει το τριφύλλι, ο Κύπριος αμυντικός και ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, που κλείνουν επτά σεζόν στο τριφύλλι, μπαίνουν στον όγδοο χρόνο τους με την ομάδα, με τον πρώτο να είναι ελαφρώς πιο... παλιός.