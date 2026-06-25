Το 35άρι του Νεοφύτου και η πρωτιά
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανάρτηση για τον Άγγελο Νεοφύτου από την Ομόνοια, η οποία αναφέρεται στις 35 συμμετοχές του 21χρονου επιθετικού.
Μάλιστα σύμφωνα με το τριφύλλι ο νεαρός άσος είχε τις περισσότερες εμφανίσεις ως αλλαγή, ερχόμενος από τον πάγκο σε 25 περιπτώσεις (δέκα φορές βασικός).
Σημειώνεται πως από τις συνολικά 35 συμμετοχές του, οι 12 ήταν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (22 πρωτάθλημα, μία κύπελλο).
35 συμμετοχές κατέγραψε πέρσι ο Άγγελος Νεοφύτου σε όλες τις διοργανώσεις. Από τα 35 παιχνίδια που αγωνίστηκε στα 10 ήταν στο αρχικό σχήμα, ενώ είναι ο ποδοσφαιριστής που επιλέγηκε πιο πολύ από κάθε άλλο του ρόστερ μας για να μπει στο γήπεδο ως αλλαγή από τον πάγκο (25 φορές). pic.twitter.com/o9AoobqYIh— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) June 25, 2026