Το 35άρι του Νεοφύτου και η πρωτιά

Ανάρτηση για τον Άγγελο Νεοφύτου από την Ομόνοια, η οποία αναφέρεται στις 35 συμμετοχές του 21χρονου επιθετικού.

Μάλιστα σύμφωνα με το τριφύλλι ο νεαρός άσος είχε τις περισσότερες εμφανίσεις ως αλλαγή, ερχόμενος από τον πάγκο σε 25 περιπτώσεις (δέκα φορές βασικός).

Σημειώνεται πως από τις συνολικά 35 συμμετοχές του, οι 12 ήταν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (22 πρωτάθλημα, μία κύπελλο).