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Ομόνοια: Προτάσεις χωρίς βιασύνη για δεξιό μπακ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Ομόνοια: Προτάσεις χωρίς βιασύνη για δεξιό μπακ

Όλα τα σχετικά για τις σκέψεις περί μεταγραφικής ενίσχυσης στην Ομόνοιας στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής

Ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε καθημερινή επαφή όσον αφορά τους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στη λίστα υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις που πληρούν τα κριτήρια του Νορβηγού κόουτς και ένας από αυτούς, όπως γράψαμε ξανά, είναι o 31χρονος Σλοβένος Ζαν Κάρνιτσνικ. Οι ιθύνοντες των πρασίνων φέρονται να υπέβαλαν προτάσεις για τους παίκτες που τους ενδιαφέρουν και από μέρα σε μέρα δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις.

Παράλληλα, το τεχνικό επιτελείο βρίσκεται σε αναζήτηση κεντρικού αμυντικού. Υπάρχουν μερικές καλές περιπτώσεις που αξιολογούνται και σύντομα αναμένονται νεότερα. Oι προαναφερθείσες θέσεις, δηλαδή αυτή του κεντρικού αμυντικού και του δεξιού οπισθοφύλακα, βρίσκονται σε προτεραιότητα όσον αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν βεβιασμένες κινήσεις.

Άλλωστε, στη θέση δεξιά στην άμυνα ο παίκτης που θα αποκτηθεί επιβάλλεται να κάνει τη διαφορά και να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε ο Γιάννης Μασούρας. Για αυτό ο νέος ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει εμπειρία και ποιότητα, ώστε να προσφέρει άμεσες λύσεις τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. 

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