Ο «master» των ταλέντων Χένινγκ Μπεργκ και τα 10 «βλαστάρια» που ψάχνουν το δικό τους restart!

Τρανταχτό παράδειγμα ο Παναγιώτης Ανδρέου, που όταν του δόθηκε η ευκαιρία, την άρπαξε από τα μαλλιά.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που γίνεται στην Κυπερούντα, αρκετοί νεαροί περνούν από το μικροσκόπιο της τεχνικής ηγεσίας. Μερικοί ζουν αυτή την εμπειρία για πρώτη φορά. Άλλοι την έζησαν και πέρσι. Όλοι έχουν ένα όνειρο. Να αναδειχθούν και να αποτελέσουν στο μέλλον, βασικά γρανάζια.

Μία εμπειρία που τους δίνεται, που ίσως μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία ζωής. Το νεανικό αίμα που βρίσκεται στην Κυπερούντα είναι: Ορέστης Στυλιανού (2011, τερματοφύλακας), Γιώργος Χριστοδούλου (2008, τερματοφύλακας), Μάικ Αντωνίου (2008, αριστερό μπακ), Παναγιώτης Χριστοφόρου (2008, δεξί μπακ), Θέο Καζακαίος (2010, αμυντικός μέσος), Γαβριήλ Ψηλογένης (2007, μέσος), Χρίστος Κωνσταντινίδης (2008, αμυντικός), Κωνσταντίνος Παναγή (2007, ακραίος επιθετικός), Χρύσης Ευαγγέλου (2007, ακραίος επιθετικός), Αντρέας Χατζηευαγγέλου (2006, αμυντικός).