Το νέο Δ/Σ του σωματείου της Ομόνοιας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από το σωματείο των πρασίνων
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρία τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, κατά την οποία καταρτίστηκε σε Σώμα για τη νέα θητεία.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
• Αργυρίδης Μάριος – Πρόεδρος
• Ζυμαράς Αντώνης – Α’ Αντιπρόεδρος
• Βασιλείου Κώστας – Β’ Αντιπρόεδρος
• Πέτσας Κώστας – Γενικός Γραμματέας
• Κούκος Νάσος – Β’ Γενικός Γραμματέας
• Ευστρατίου Σωκράτης – Οικονομικός Υπεύθυνος
• Αργυρού Γιάννα – Μέλος
• Βασιλείου Μιχάλης – Μέλος
• Ιωάννου Αιμίλιος – Μέλος
• Καλογήρου Νικόλας – Μέλος
• Πουμπουρής Πόλυς – Μέλος
• Φιλοθέου Νικόλας – Μέλος
• Χαρίτου Ανδρέας – Μέλος
• Χριστοφόρου Χριστόφορος – Μέλος
• Χρίστου Λάμπρος – Μέλος
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