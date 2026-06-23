Κάθε παίκτης της Ομόνοιας έβαλε τη δική του πινελιά για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Οι τρεις της φωτογραφίας ωστόσο, ήταν στην πεντάδα των κορυφαίων.

Ο Ράιαν Μαέ φόρτωσε τα αντίπαλα δίχτυα με 27 γκολ (25 στο πρωτάθλημα), δίνοντας και πολλές ασίστ (13, μία στο κύπελλο) ενώ ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς δεν... έμεινε πίσω με οκτώ και γκολ και δεκαπέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σενού Κουλιμπαλί από την άλλη ήταν απροσπέλαστος αμυντικά αλλά έγραψε το όνομα τους στους σκόρερ έξι φορές. Και είναι σημαντικό επίτευγμα για έναν αμυντικό.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει σε ανάλογη παρουσία ή ακόμη καλύτερη και τη νέα σεζόν. Είναι ηγέτες και το απέδειξαν.

Χ.Χ