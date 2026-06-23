Ηγέτες και το απέδειξαν...
ΓΗΠΕΔΟ
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Μαέ, Τάνκοβιτς και Κουλιμπαλί έχουν πάλι να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.
Κάθε παίκτης της Ομόνοιας έβαλε τη δική του πινελιά για να κατακτηθεί το πρωτάθλημα. Οι τρεις της φωτογραφίας ωστόσο, ήταν στην πεντάδα των κορυφαίων.
Ο Ράιαν Μαέ φόρτωσε τα αντίπαλα δίχτυα με 27 γκολ (25 στο πρωτάθλημα), δίνοντας και πολλές ασίστ (13, μία στο κύπελλο) ενώ ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς δεν... έμεινε πίσω με οκτώ και γκολ και δεκαπέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Σενού Κουλιμπαλί από την άλλη ήταν απροσπέλαστος αμυντικά αλλά έγραψε το όνομα τους στους σκόρερ έξι φορές. Και είναι σημαντικό επίτευγμα για έναν αμυντικό.
Ο Χένινγκ Μπεργκ ελπίζει σε ανάλογη παρουσία ή ακόμη καλύτερη και τη νέα σεζόν. Είναι ηγέτες και το απέδειξαν.
Χ.Χ