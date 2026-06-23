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«Έδεσε» τον Νικόλα Κούτσακο ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Έδεσε» τον Νικόλα Κούτσακο ο ΑΠΟΕΛ!

Εξέλιξη με τον διεθνή επιθετικό

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον Νικόλα Κούτσακο μέχρι το 2029. 

Αναλυτικά: 

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας του, με τον Νικόλα Κουτσάκο μέχρι και τον Μάιο του 2029. Ο Νικόλας αποτελεί ένα παράδειγμα των ποδοσφαιριστών που μεγάλωσαν μέσα από την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, έχοντας αναπτυχθεί και ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στις αγωνιστικές ομάδες της Ακαδημίας της ομάδας μας. Από τα πρώτα του βήματα, επέδειξε το ταλέντο, τη διάθεση για βελτίωση και τη νοοτροπία που απαιτείται για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, της ομάδας Ανδρών. Ευχόμαστε η πορεία του να συνοδευτεί από ακόμη περισσότερες επιτυχίες. 

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