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Μουντιάλ: Οι χώρες που βρίσκονται ήδη στους 32, ποιες γυρίζουν σπίτι και οι μάχες για την 3η θέση

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουντιάλ: Οι χώρες που βρίσκονται ήδη στους 32, ποιες γυρίζουν σπίτι και οι μάχες για την 3η θέση

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ βαδίζει προς την ολοκλήρωση της και το SDNA καταγράφει τις ομάδες που έχουν ήδη «σφραγίσει» το εισιτήριο τους για την επόμενη φάση, αλλά και εκείνες που δεν συγκεντρώνουν μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση.

Τα παιχνίδια της σημερινής (23/6) ημέρας ρίχνουν την αυλαία της 2ης αγωνιστικής των 12 ομίλων και το τοπίο αναφορικά με τις ομάδες που θα βρίσκονται στην φάση των 32 αρχίζει και ξεκαθαρίζει.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι ομάδες που έχουν πετύχει δύο νίκες στα πρώτα ισάριθμα παιχνίδια, έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στην επόμενη φάση.

Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής και θα βρίσκονται δεδομένα στην επόμενη φάση, ενώ και η Αγγλία έχει την δυνατότητα να προστεθεί στις παραπάνω ομάδες, εφόσον κερδίσει σήμερα την Γκάνα.

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν

Από την άλλη, τέσσερις είναι οι ομάδες που γνωρίζουν με βεβαιότητα πως η τρίτη αγωνιστική θα αποτελέσει και τον τελευταίο αγώνα τους στην διοργάνωση.

Αυτές είναι η Αϊτή, η Τουρκία, η Τυνησία και η Ιορδανία, οι οποίες ετοιμάζονται για την επιστροφή στο... σπίτι τους και μόνο παιχνίδια γοήτρου θα μπορούν να θεωρηθούν οι εναπομείναντες υποχρεώσεις τους.

Τα δεδομένα της τρίτης θέσης

8 από τις 12 καλύτερες τρίτες των ομίλων θα πάρουν και αυτές εισιτήριο για την φάση των 32.

Με τα τωρινά δεδομένα, όλα δείχνουν πως τρεις βαθμοί είναι αρκετοί, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων -1, ώστε μία ομάδα να καταφέρει να πάρει την πρόκριση, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του ομίλου της.

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί πως τα δεδομένα μιας τόσο πολυπαραγοντικής «εξίσωσης» μπορούν να αλλάξουν μέρα με την μέρα.

sdna.gr 

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World Cup 2026

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