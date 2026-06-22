Μπεργκ: «Διαφορετικός από τον Σεμέδο ο Μοντνόρ, περιμένουμε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ για την έναρξη της προετοιμασίας των πρασίνων:

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«Είχαμε μια πολύ καλή περσινή σεζόν. Το ποδόσφαιρο που παίξαμε προς το τέλος της χρονιάς έδειξε ότι συνεχίσαμε να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι κατά τη διάρκειά της, κάτι που είναι πάντα ο στόχος. Έτσι, ολοκληρώσαμε τη σεζόν σε πολύ υψηλό επίπεδο»

Είναι φυσιολογικό κάποιοι παίκτες να αποχωρούν και άλλοι να έρχονται. Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο Μοντνόρ ήρθε, ο Σεμέδο έφυγε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που έκανε ο Σεμέδο. Η νοοτροπία του, η εργατικότητά του, τα γκολ του και η συνεισφορά του στους συμπαίκτες του ήταν κορυφαία και θα τον θυμόμαστε πάντα γι’ αυτά»

«Παράλληλα, καλωσορίζουμε τον Μοντνόρ στην ομάδα. Είναι διαφορετικός τύπος παίκτη από τον Σεμέδο, παρότι έχουν αρκετές ομοιότητες. Είναι διαφορετικός άνθρωπος και δεν περιμένουμε να είναι ίδιος με τον Σεμέδο. Περιμένουμε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Διαθέτει πολύ καλά χαρακτηριστικά και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να τον αποκτήσουμε. Έχει ορισμένες ξεχωριστές αρετές που θέλουμε πολύ να δούμε στην ομάδα μας»

«Ελπίζουμε ότι με την ηλικία και την εμπειρία που διαθέτει πλέον βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για να συνεχίσει την πρόοδό του και την εξέλιξή του και να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Για αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

«Ίσως έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, ίσως κάποιοι νεαροί παίκτες κάνουν το βήμα προς την πρώτη ομάδα, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Πέρσι είχαμε τον Παναγιώτη. Προπονήθηκε με την ομάδα το καλοκαίρι και αρχικά ήταν αρκετά μακριά από την ενδεκάδα, όμως δούλευε σκληρά κάθε μέρα. Γινόταν όλο και καλύτερος με κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα προπονήσεων. Όταν πήρε την ευκαιρία του, την αξιοποίησε. Αυτός είναι σίγουρα ένας τρόπος εξέλιξης»

«Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος που καταφέραμε να διατηρήσουμε τον βασικό κορμό της ομάδας, γιατί οι παίκτες αυτοί είχαν μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Είναι πιο εύκολο να χτίσεις πάνω σε αυτό το σύνολο παρά να αλλάξεις τα πάντα από την αρχή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί το πρώτο μας παιχνίδι έρχεται πολύ σύντομα»

«Απέχει μόλις λίγο περισσότερο από έναν μήνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα μεγαλύτερα παιχνίδια της σεζόν. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς είναι ήδη από τα πρώτα που θα δώσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας, ώστε όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Champions League να είμαστε έτοιμοι και να αγωνιστούμε όσο πιο κοντά γίνεται στο κορυφαίο μας επίπεδο».