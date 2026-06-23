ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το χρονικό της πιο αλλόκοτης διακοπής του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το χρονικό της πιο αλλόκοτης διακοπής του Μουντιάλ

Η βροχή έπεφτε με το τουλούμι, οι παίκτες περίμεναν στα αποδυτήρια, οι εξέδρες του γηπέδου είχαν αδειάσει και η FIFA παρακολουθούσε το αμερικανικό πρωτόκολλο να καθορίζει τις εξελίξεις.

Το Γαλλία-Ιράκ θα μείνει πιθανότατα στην ιστορία ως η πιο αλλόκοτη και ίσως πιο χαρακτηριστική διακοπή αγώνα που έχει γνωρίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα χρονικά

Όλα ξεκίνησαν στις 00:50 ώρα Ελλάδας, όταν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος δεν άρχισε ποτέ. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση εισήλθε σε «severe weather mode», καθώς κεραυνοί είχαν εντοπιστεί σε απόσταση μικρότερη των 13 χιλιομέτρων από το Lincoln Financial Field.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένα πραγματικό θρίλερ. Αρχικά έγινε λόγος για επανέναρξη στις 02:00, στη συνέχεια η Equipe μετέθεσε την έξοδο των ποδοσφαιριστών στις 02:21, έδωσε νέα ώρα στις 02:50 και τελικά αυτή αποδείχθηκε η οριστική, καθώς στις 03:00 συνεχίστηκε το ματς. Συνολικά, το παιχνίδι έμεινε στον «πάγο» για περισσότερο από δύο ώρες.

Η FIFA, ουσιαστικά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο αναμονής, ούτε συγκεκριμένη πρόβλεψη για αναβολή. Η παγκόσμια ομοσπονδία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει κατά γράμμα το πρωτόκολλο των τοπικών αρχών των ΗΠΑ: κάθε κεραυνός εντός της καθορισμένης ακτίνας μηδένιζε το 30λεπτο χρονόμετρο ασφαλείας.Οι περίπου 70.000 θεατές δεν εγκατέλειψαν το γήπεδο, αλλά μόνο τις εξέδρες. Τα αμερικανικά στάδια έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, διαθέτοντας μεγάλους στεγασμένους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για αρκετές ώρες.

Υπάρχει όμως και η ειρωνεία της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι στη Φιλαδέλφεια «έριχνε καρέκλες», υπήρχε κίνδυνος ακόμη και για μεμονωμένο ανεμοστρόβιλο και το ματς διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, η FIFA εξακολουθεί να διατηρεί στο πρόγραμμα τα περιβόητα hydration breaks για την αντιμετώπιση της ζέστης. Η απάντηση για το αν χρειάζονταν το βράδυ της Δευτέρας είναι μάλλον προφανής...




sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το νέο Δ/Σ του σωματείου της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεγάλη επιστροφή στην ΠΑΕΕΚ!

ΠΑΕΕΚ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η ατέλειωτη λίστα με τα ρεκόρ του Μέσι μετά το νέο σόου κόντρα στην Αυστρία

World Cup 2026

|

Category image

Ηγέτες και το απέδειξαν...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αγγλία-Γκάνα: Σύγκρουση κορυφής στη Βοστώνη

World Cup 2026

|

Category image

«Έδεσε» τον Νικόλα Κούτσακο ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απίστευτη «μάχη» για το «Χρυσό Παπούτσι» του Μουντιάλ: Ο Μέσι και οι Εμπαπέ, Χάαλαντ που... καραδοκούν

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ: Υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με Μιχάλη Χατζηχαμπή

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν

World Cup 2026

|

Category image

Το χρονικό της πιο αλλόκοτης διακοπής του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Μέσι: «Ήμουν έξαλλος με το πέναλτι, εντυπωσιακή η τροπή του αγώνα για την Αργεντινή»

World Cup 2026

|

Category image

Κλόζε για Μέσι: «Ο κορυφαίος όλων των εποχών, συγχαρητήρια»

World Cup 2026

|

Category image

Στο Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

NBA

|

Category image

O Speed πανηγύρισε έξαλλα στο χαμένο πέναλτι του Μέσι, αλλά μετα...

World Cup 2026

|

Category image

Πιτσιρικάς αποκοιμήθηκε στο Ιορδανία - Αλγερία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη