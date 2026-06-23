Το χρονικό της πιο αλλόκοτης διακοπής του Μουντιάλ

Το Γαλλία-Ιράκ θα μείνει πιθανότατα στην ιστορία ως η πιο αλλόκοτη και ίσως πιο χαρακτηριστική διακοπή αγώνα που έχει γνωρίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα χρονικά

Όλα ξεκίνησαν στις 00:50 ώρα Ελλάδας, όταν το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος δεν άρχισε ποτέ. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση εισήλθε σε «severe weather mode», καθώς κεραυνοί είχαν εντοπιστεί σε απόσταση μικρότερη των 13 χιλιομέτρων από το Lincoln Financial Field.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένα πραγματικό θρίλερ. Αρχικά έγινε λόγος για επανέναρξη στις 02:00, στη συνέχεια η Equipe μετέθεσε την έξοδο των ποδοσφαιριστών στις 02:21, έδωσε νέα ώρα στις 02:50 και τελικά αυτή αποδείχθηκε η οριστική, καθώς στις 03:00 συνεχίστηκε το ματς. Συνολικά, το παιχνίδι έμεινε στον «πάγο» για περισσότερο από δύο ώρες.

Η FIFA, ουσιαστικά, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο αναμονής, ούτε συγκεκριμένη πρόβλεψη για αναβολή. Η παγκόσμια ομοσπονδία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει κατά γράμμα το πρωτόκολλο των τοπικών αρχών των ΗΠΑ: κάθε κεραυνός εντός της καθορισμένης ακτίνας μηδένιζε το 30λεπτο χρονόμετρο ασφαλείας.Οι περίπου 70.000 θεατές δεν εγκατέλειψαν το γήπεδο, αλλά μόνο τις εξέδρες. Τα αμερικανικά στάδια έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις, διαθέτοντας μεγάλους στεγασμένους διαδρόμους που μπορούν να φιλοξενήσουν άνετα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για αρκετές ώρες.

Υπάρχει όμως και η ειρωνεία της υπόθεσης. Παρά το γεγονός ότι στη Φιλαδέλφεια «έριχνε καρέκλες», υπήρχε κίνδυνος ακόμη και για μεμονωμένο ανεμοστρόβιλο και το ματς διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, η FIFA εξακολουθεί να διατηρεί στο πρόγραμμα τα περιβόητα hydration breaks για την αντιμετώπιση της ζέστης. Η απάντηση για το αν χρειάζονταν το βράδυ της Δευτέρας είναι μάλλον προφανής...









sport-fm.gr