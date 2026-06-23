Αγγλία-Γκάνα: Σύγκρουση κορυφής στη Βοστώνη

Σπουδαία αναμέτρηση στη Βοστώνη (23:00) ανάμεσα σε Αγγλία και Γκάνα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με το «δεξί» στη διοργάνωση και είναι στην κορυφή του ομίλου τους με τρεις βαθμούς, αφήνοντας χωρίς βαθμό την Κροατία και τον Παναμά (24/06, 02:00).

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ άφησε υποσχέσεις με την εμφάνισή της στην πρεμιέρα με το 4-2 κόντρα στη «χρβάτσκα», έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον φοβερό Χάρι Κέιν που σκόραρε δύο γκολ, φτάνοντας τα 10 τέρματα σε Μουντιάλ που τον τοποθέτησαν στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας στη διοργάνωση δίπλα στον Γκάρι Λίνεκερ.

Τα άλλα δύο τέρματα των «τριών λιονταριών» σημείωσαν οι Μπέλιγχαμ και Ράσφορντ, με τον Τούχελ να μην έχει να διαχειριστεί κάποια απουσία στο ματς με την Γκάνα. Θυμίζουμε πως τη θέση του τραυματία Λιβραμέντο πήρε στη λίστα ο Τσάλομπα.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Μαρκ Γκέχι (Μάντσεστερ Σίτι), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Εζρί Κόνσα (Άστον Βίλα), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Ντζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι)

Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα)

Επιθετικοί: Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Άιβαν Τόνεϊ (Αλ - Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα).

Στην αντίπερα όχθη, η Γκάνα αποδείχθηκε πιο σκληρή και έτοιμη στην πρεμιέρα κόντρα στον Παναμά παίρνοντας μια τεράστια νίκη με 1-0 χάρη στο τέρμα του Γιρένκι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού.

Το σύνολο του Κάρλος Κεϊρός έκανε τη δουλειά του με νίκη απέναντι σε έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο και πλέον στη μάχη της πρόκρισης ξέρει πως με έναν βαθμό απέναντι σε Αγγλία ή Κροατία θα έχει εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την παρουσία του στα νοκ άουτ είτε από τη 2η θέση (αν υποθέσουμε πως η Αγγλία θα νικήσει τον Παναμά και θα πάρει την 1η θέση), είτε από την 3η θέση. Αμφίβολος για το σημερινό παιχνίδι ο τερματοφύλακας Λόρενς Άτι-Ζίγκι.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Γκάνας:

Τερματοφύλακες: Μπέντζαμιν Ασάρε (Accra Hearts of Oak FC), Λόρενς Άτι - Ζίγκι (Σεντ Γκάλεν), Τζόσεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ), Σάλομον Αγκμπάσι (Accra Hearts of Oak FC), Πολ Ρέβερσον (Άγιαξ).

Αμυντικοί: Μπάμπα Αμπντούλ Ραχμάν (ΠΑΟΚ), Γκίντεον Μενσά (Οσέρ), Μάρβιν Σενάβα (Οσέρ), Αλιντού Σεϊντού (Ρεν), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο Βαγιεκάνο), Ζερόμ Οποκού (Μπασακσεχίρ), Τζόνας Αντζετέι (Βόλφσμπουργκ), Κότζο Οπόνγκ Πρέπρα (Νις), Αλεξάντερ Ντζίκου (Σπαρτάκ Μόσχας).

Μέσοι: Ελίσα Ογούσου (Οσέρ), Τόμας Πάρτεϊ (Βιγιαρεάλ), Κουάσι Σίμπο (Ρεάλ Οβιέδο), Ογκουστίν Μποακιέ (Σεντ Ετιέν), Καλέμπ Γιρένκι (Νόρτζελαντ), Αμπντούλ Φατάγου Ισαχάκου (Λέστερ), Καμάλ Ντιν Σουλεμάνα (Αταλάντα).

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπονσού Μπαα (Αλ Καντζίγια), Έρνεστ Νουαμά (Λυών), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Μπράντον Τόμας Ασάντε (Κόβεντρι), Πρινς Κουαμπένα Αντού (Βικτόρια Πλζεν), Ινάκι Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ).

Πιθανές ενδεκάδες:

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ - Ο’ Ράιλι, Στόουνς, Κόνσα, Τζέιμς - Ράις, Άντερσον - Γκόρντον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε - Κέιν.

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρός): Ασαρέ - Μένσα, Οπόκου, Ατζετέι, Σενάγια - Άπια, Γιρενκί, Οβούζου, Σεμένιο - Σουλεμάνα - Αγιού.

Διαιτητής: Σαΐντ Μαρτίνες (Ονδούρα)