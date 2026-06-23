Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν

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Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για τη 2η αγωνιστική του Κ’ ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο NRG Stadium του Χιούστον, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία μετά το 1-1 των Ίβηρων απέναντι στη Λ.Δ. Κονγκό στην πρεμιέρα. Με νίκη, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στη φάση των «32», ενώ το Ουζμπεκιστάν ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Κολομβία.

Για τους φίλους του στοιχήματος, η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις για την αναμέτρηση, δίνοντας επιπλέον ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την εξέλιξη του ομίλου.

Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.21 στη νίκη των Πορτογάλων, 6.20 στην ισοπαλία και 16.00 στην επικράτηση των Ουζμπέκων.

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το combo με τον Ζοάο Φέλιξ να καταγράφει 2+ σουτ εντός εστίας, ενώ οι Μπερνάρντο Σίλβα και Μπρούνο Φερνάντες να έχουν από τουλάχιστον ένα σουτ εντός εστίας, σε απόδοση 6.49.

Παράλληλα, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις προσφέρεται σε απόδοση 6.12 ο συνδυασμός νίκης της Πορτογαλίας, 1+ σουτ εντός εστίας από τον Νούνο Μέντες και Over 2,5 γκολ στην αναμέτρηση.

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