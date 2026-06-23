Απίστευτη «μάχη» για το «Χρυσό Παπούτσι» του Μουντιάλ: Ο Μέσι και οι Εμπαπέ, Χάαλαντ που... καραδοκούν

Μπορεί το Μουντιάλ να βρίσκεται περίπου στο 1/3 της διαδρομής, αλλά το θέαμα είναι ήδη χορταστικό! Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής σε 10 από τους 12 ομίλους, έχουν ήδη καταρριφθεί ρεκόρ και δημιουργούνται πολύ όμορφες ιστορίες.

Αυτό που αναμφίβολα ξεχωρίζει, είναι η κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι». Ο Λιονέλ Μέσι, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39, κάνει... πράγματα και θαύματα στη φετινή διοργάνωση με πέντε γκολ σε δύο παιχνίδια, φτάνοντας τα 18 στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και όντας ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία.

Από κοντά και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο «ντοπιέτες» απέναντι σε Σενεγάλη και Ιράκ, έφτασε τα 16 συνολικά γκολ στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Κλόζε και έχοντας το... βλέμμα του στο Μέσι.

Τα τέσσερα γκολ στη φετινή διοργάνωση που είναι και η πρώτη της καριέρας του, έφτασε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον Εμπαπέ, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, κόντρα σε Ιράκ και Σενεγάλη.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές έχουν θέσει νέα στάνταρ και η «μάχη» τους για το «Χρυσό Παπούτσι» είναι ήδη συναρπαστική. Υπάρχει φυσικά και σοβαρή πιθανότητα να προστεθεί και τέταρτος στην... παρέα. Ο Χάρι Κέιν ξεκίνησε με δύο γκολ απέναντι στην Κροατία και δεδομένου ότι οι επόμενες αναμετρήσεις της Αγγλίας, είναι με Γκάνα και Παναμά, τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου, ο σέντερ φορ της Μπάγερν Μονάχου έχει την ευκαιρία να πλησιάσει τους υπόλοιπους και γιατί όχι, να τους προσπεράσει.

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World Cup topscorers:



1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 - 18 ⚽

2️⃣ Kylian Mbappé 🇫🇷 - 16 ⚽

2️⃣ Miroslav Klose 🇩🇪 - 16 ⚽

3️⃣ Ronaldo 🇧🇷 - 15 ⚽ pic.twitter.com/CYaBbSTv1p — 433 (@433) June 23, 2026

athletiko.gr