Ομόνοια: Οι νέοι... μικροί στην Κυπερούντα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενημέρωση για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την αποστολή της Ομόνοιας στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας στην Κυπερούντα
Πρόκειται για τους:
Ορέστη Στυλιανού (2011) τερματοφύλακας
Γιώργος Χριστοδούλου (2008) τερματοφύλακας
Μάικ Αντωνίου (2008) αριστερό μπακ
Παναγιώτης Χριστοφόρου (2008) δεξί μπακ
Θέο Καζακαίος (2010) αμυντικός μέσος
Γαβριήλ Ψηλογένης (2007) μέσος
Όσον αφορά τους παίκτες που ήταν και πριν στην πρώτη ομάδα:
Χρίστος Κων/νίδης (2008) αμυντικός
Κων/νος Παναγή (2007) ακραίος επιθετικός
Χρύσης Ευαγγέλου (2007) ακραίος επιθετικός
Επέστρεψε από τον δανεισμό του ο:
Αντρέας Χατζηευαγγέλου (2006) αμυντικός
Προφανώς οι... νέοι μικροί, θα περάσουν από το μικροσκόπιο του Χένινγκ Μπεργκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της ανάπτυξής τους.