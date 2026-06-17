Τα γνώριμα… άσφαιρα παιχνίδια με την Καϊράτ

Γνώριμη είναι η μια εκ των δύο πιθανών αντιπάλων της Ομόνοιας στον 2ο προκριματικό του Champions League. Οι πράσινοι θα αναμετρηθούν είτε με την Καϊράτ είτε με την Σουτιέσκα, με την μια εξ αυτών να είναι… γνώριμη στα κυπριακά λημέρια.

Η ομάδα του Καζακστάν βρέθηκε ξανά στον δρόμο του «τριφυλλιού» και συγκεκριμένα στους ομίλους (με το παλιό δηλαδή φορμάτ) του Conference League. Στις δύο λοιπόν αναμετρήσεις το σκορ ήταν το ίδιο (0-0). Μάλιστα, στο τιμόνι ήταν και πάλι ο Χένινγκ Μπεργκ.

Η Καϊράτ έπαιξε και πρόσφατα με κυπριακή ομάδα. Συγκεκριμένα βρέθηκε στον δρόμο της Πάφου, στις 21 Οκτωβρίου 2025, για την League Phase του Champions League. Και πάλι… χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση (0-0).