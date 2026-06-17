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Χειραγώγηση του Μαραντόνα αποκάλυψε φροντιστής

ΓΗΠΕΔΟ

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Χειραγώγηση του Μαραντόνα αποκάλυψε φροντιστής

Για να ελέγχει με ποιον μιλούσε

Ένας φροντιστής, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό του Ντιέγκο Μαραντόνα και μέχρι μερικές εβδομάδες πριν από τον θάνατό του «Ντιεγκίτο», κατέθεσε ότι το ιατρικό προσωπικό που περιέβαλλε τον διάσημο Αργεντινό, κατά την νοσηλεία στο σπίτι του, τον χειραγωγούσε για να ελέγχει με ποιον μιλούσε.

«Είμαι μάρτυρας χειραγώγησης μέσω τηλεφώνου», τόνισε ο Κάρλος Κοτάρο κατά την διάρκεια της δίκης, που διεξάγεται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του είδωλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου το 2020.

Παράλληλα, ο κ. Κοτάρο κατέθεσε ότι ο γραμματέας του Μαραντόνα, Μαξιμιλιάνο Πομάργκο, αποφάσιζε «εάν οι κόρες του μπορούσαν να τον δουν ή όχι».

«Τα τηλέφωνα του Ντιέγκο χτυπούσαν, αλλά δεν απαντούσαν», εξήγησε ο κ. Κοτάρο, δείχνοντας τον κ. Πομάργκο και τους βοηθούς του. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο Πομάργκο δεν είναι μεταξύ αυτών που διώκονται, οι οποίοι είναι επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές), που δικάζονται για «ανθρωποκτονία με υπονοούμενη κακία», που σημαίνει αμέλεια που διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο.

Όπως και άλλοι μάρτυρες, ο κ. Κοτάρο κατέθεσε ότι το σπίτι όπου νοσηλευόταν ο Μαραντόνα δεν διέθετε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για οίκαδε νοσηλεία.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020, από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι του σε ένα σπίτι που είχε νοικιάσει για την ανάρρωσή του στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες). Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές μαρτυρίες, υπέμεινε αρκετές ώρες αγωνίας.

Τρεις άλλοι κατηγορούμενοι κατέθεσαν επίσης, συμπεριλαμβανομένου του γενικού ιατρού Πέδρο Ντι Σπάνια.

Ο κ. Ντι Σπάνια, ο οποίος είχε επισκεφθεί την κατοικία στο Τίγκρε δύο φορές, δήλωσε ότι ο συντονιστής του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος είναι κατηγορούμενος, τον είχε διατάξει να μην επιστρέψει, προκειμένου να παράσχει περαιτέρω φροντίδα στον ασθενή του.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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