Όλα τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 21-22 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 28 και 29/7.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

CHAMPIONS PATH

Μίαλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) ή Κουόπιο (Φινλανδία)

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) ή Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) ή Ντρίτα (Κόσοβο)

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) ή Ρίγα FC (Λετονία) - Φλοριάνα (Μάλτα) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Μπόρατς (Βοσνία) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία) ή Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία)

LEAGUE PATH

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία)