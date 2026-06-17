ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League

Μετρούν αντίστροφα πλέον οι ομάδες στον δρόμο προς τα αστέρια...

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 21-22 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 28 και 29/7.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:

CHAMPIONS PATH

Μίαλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) ή Κουόπιο (Φινλανδία)

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) ή Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) ή Ντρίτα (Κόσοβο)

Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) ή Ρίγα FC (Λετονία) - Φλοριάνα (Μάλτα) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Μπόρατς (Βοσνία) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία) ή Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία)

 

LEAGUE PATH

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα οι ΗΠΑ στους «32»

World Cup 2026

|

Category image

Δύο… πρώην του ΠΑΟΚ και ο Ζόρζε Ζεσούς υποψήφιοι για τον πάγκο της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: Κάνει τα πάντα για να... κλείσει εισιτήριο στον Κάρελ Γκέρετς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τεστάρει δυνάμεις με Άγιαξ: Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Τέλειωσε οριστικά το θέμα του Σεργίου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μπρουκς επιβεβαίωσε πως... ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλησιάζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Γκριμάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για τον Μουντιαλικό Ουρουγουανό Ματίας Βίνια»!

Ελλάδα

|

Category image

Διάλεξε κυπριακό αντίπαλο για την πρόβα τζενεράλε ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τις ΗΠΑ: Νοκ άουτ ο Πούλισικ για το ματς με την Αυστραλία

World Cup 2026

|

Category image

Στον αστερισμό του Κούτσακου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κέρδισε... χαμένο ματς η απίθανη Σαμπαλένκα και έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Βερολίνου

Τένις

|

Category image

Εξέλιξη με τον Μηνά Αντωνίου στην Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σκωτία-Μαρόκο: Κρίσιμο ραντεβού με φόντο την πρόκριση στα νοκ άουτ

World Cup 2026

|

Category image

Βραζιλία-Αϊτή: Η «σελεσάο» υπό πίεση, ψάχνει αντίδραση και νίκη

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη