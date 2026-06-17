Όλα τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού του Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Μετρούν αντίστροφα πλέον οι ομάδες στον δρόμο προς τα αστέρια...
Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/6) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Champions League.
Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 21-22 Ιουλίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 28 και 29/7.
Τα ζευγάρια που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:
CHAMPIONS PATH
Μίαλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)
Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) ή Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) - Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία) ή Κουόπιο (Φινλανδία)
Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε) ή Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) ή Ντρίτα (Κόσοβο)
Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία) ή Ρίγα FC (Λετονία) - Φλοριάνα (Μάλτα) ή Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)
Μπόρατς (Βοσνία) ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)
Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) ή Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)
Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)
Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) ή Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) - Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλοβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Πετροκούμπ (Μολδαβία) ή Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία)
LEAGUE PATH
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία)