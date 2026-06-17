Κληρώθηκε με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ η ΑΕΚ

Από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League αρχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι η ΑΕΚ.

Η ομάδα της Λάρνακας θα αναμετρηθεί με τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 24 Ιουλίου και η ρεβάνς στις 31 του ίδιου μήνα. Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας και η ρεβάνς στην «Αρένα».

Το προφίλ

Η ομάδα του Ισραήλ είναι η δεύτερη ομάδα η οποία ίσως βρεθεί στον δρόμο του κιτρινοπρασίνων. Ιδρύθηκε το 1936 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 17.630.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα, 8 κύπελλα και 2 Super Cup. Προπονητής της Μπεϊτέρ Ιερουσαλήμ είναι ο 41χρονος Μπαράκ Ιτζάκι ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Φεβρουάριο του 2024. Η ομάδα του Ισραήλ αγωνίζεται στο «Στάδιο Τέντι», χωρητικότητας περίπου 32.800 φιλάθλων, ωστόσο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης δίνει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια εκτός χώρας.

Στην Μπεϊτέρ Ιερουσαλήμ βρίσκονται οι γνώριμοι: Αντζίλι (έπαιξε σε ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια), ο τερματοφύλακας Μιγκέλ Σίλβα (αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ), και ο μέσος Ντορ Μίχα (έπαιξε στην Ανόρθωση).