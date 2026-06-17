Αυτό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιο» της Ομόνοιας

Έμαθε αντίπαλο για την έναρξη του ευρωπαϊκού της ταξιδιού η Ομόνοια!

Οι πρωταθλητές θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ (Καζακστάν) – Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) στον 2ο προκριματικό του Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/06).

Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες θα διεξαχθούν 21/22 Ιουλίου και η ρεβάνς 28/29 του ίδιου μήνα. Το πρώτο ματς θα πραγματοποιηθεί στο ΓΣΠ και το δεύτερο εκτός έδρας.

Καϊράτ Αλμάτι

Η… γνώριμη ομάδα του Καζακστάν (αγωνίστηκε ξανά με κυπριακές ομάδες αλλά και με το «τριφύλλι») ενδέχεται να βρεθεί στον δρόμο των πρασίνων. Πρόκειται για ομάδα που ιδρύθηκε 1954 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 12.250.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, 10 κύπελλα και 2 Super Cup. Προπονητής της Καϊράτ είναι ο 47χρονος Rafael Urazbakhtin ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Σεπτέμβριο του 2024. Η ομάδα του Καζακστάν αγωνίζεται στο «Central Stadium», χωρητικότητας περίπου 23.800 φιλάθλων. «Αστέρια» της ομάδας είναι ο ακραίος αμυντικός Λουίς Μάτα και ο επιθετικός Νταν Γκλάιζερ.

Tο πρωτάθλημα του Καζακστάν είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, η Καϊράτ παίζει σήμερα (17:00) με την Γκιλζιζάρ. Έχοντας δώσε 14 αγώνες. Ένα περισσότερο από την πρωτοπόρο Ορτναμπάσι είναι στο -4 από την κορυφή (31-27)

Σουτιέσκα

Η ομάδα του Μαυροβουνίου είναι η δεύτερη ομάδα η οποία ίσως βρεθεί στον δρόμο του «τριφυλλιού». Ιδρύθηκε το 1920 και το ρόστερ της αυτή την περίοδο κοστολογείται στα 5.330.000 ευρώ. Έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Προπονητής της Σουτιέσκα είναι ο 48χρονος Μίλοραντ Πέκοβιτς ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας από τον Μάρτιο του 2026. Η ομάδα του Μαυροβουνίου αγωνίζεται στο «Gradski stadion “Kraj Bistrice”», χωρητικότητας περίπου 10.800 φιλάθλων. «Αστέρι» της ομάδας είναι ο μεσοεπιθετικός Μάρκο Σιμούν.