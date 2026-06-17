Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Πορτογαλία-Κονγκό & Αγγλία-Κροατία

Πορτογαλία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Αγγλία-Κροατία έχουν απόψε την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ, με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος.

Σέντρα στο Μουντιάλ και στον 11ο όμιλο κάνουν Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 20:00 στο στο NRG Στάντιουμ του Χιούστον, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.34 στη νίκη των Πορτογάλων, 4.90 στην ισοπαλία και 9.75 στην επικράτηση της ομάδας του Κονγκό. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει η επιλογή να καταγράψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο 2+ σουτ εντός εστίας, ενώ οι Μακαμπού και Βισά από 1+ σουτ εντός εστίας ο καθένας, σε απόδοση 6.05. Παράλληλα, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις προσφέρεται στα 3.54 ο συνδυασμός νίκης της Πορτογαλίας, over 2,5 γκολ στην αναμέτρηση και 1+ σουτ εντός εστίας από τον Μπερνάρντο Σίλβα.

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Ντέρμπι στον 12ο όμιλο, με την Αγγλία να τίθεται αντιμέτωπη με την Κροατία στις 23:00, σε μια αναμέτρηση που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πρωτιά. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των Άγγλων στο 1.81, η ισοπαλία στα 3,89 και η νίκη των Κροατών στα 5.22. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός να καταγράψουν οι Μπέλιγχαμ, Ρότζερς και Σάκα από ένα τουλάχιστον σουτ εντός εστίας, επιλογή που προσφέρεται σε απόδοση 5.83.

Παράλληλα, στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις συναντάμε το combo νίκης της Αγγλίας, over 2,5 κάρτες στην αναμέτρηση και 2+ σουτ εντός εστίας από τον Χάρι Κέιν, σε απόδοση 6.24.

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