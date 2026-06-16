Τα «κανόνια» έχουν... Μαέ-στρο τους

Η επιστροφή του Ανδρόνικου Κακουλλή στο «Ηλίας Πούλλος» θα ολοκληρωθεί και τυπικά εντός των επόμενων 24ώρων, καθώς εκκρεμούν κάποια διαδικαστικά μεταξύ του Άρη και της σουηδικής ΑΙΚ.

Ο 25χρονος επιθετικός ήθελε να επιστρέψει στο «σπίτι» του καθώς αποτελεί, αφενός, γέννημα-θρέμμα των πρασίνων και, αφετέρου, η παρουσία του Χένινγκ Μπεργκ στο τιμόνι αποτέλεσε επιπλέον δέλεαρ για τον ίδιο. Ο Νορβηγός με τη σειρά του άναψε το πράσινο φως καθώς τον έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση, ενώ ας μην ξεχνάμε πως είναι αυτός που του έδωσε τις ευκαιρίες να εξελιχθεί και να καθιερωθεί.

Ο Κακουλλής λοιπόν μαζί με τον Άγγελο Νεοφύτου θα συμπληρώσουν την τριπλέτα της γραμμής κρούσης, μαζί φυσικά με τον Ράιαν Μαέ. Ο τελευταίος θα αποτελέσει την… πυξίδα για να δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αφού η παρουσία του κατά τη λήξασα περίοδο ήταν εντυπωσιακή. Στόχος του 28χρονου είναι να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, ενώ οι Κακουλλής και Νεοφύτου δίνουν βάθος και επιλογές για να ανταπεξέλθει η Ομόνοια σε Κύπρο και Ευρώπη. Εξάλλου, αν οι πράσινοι εξασφαλίσουν παρουσία σε League Phase τα παιχνίδια θα είναι και πάλι πολλά, έτσι η ετοιμότητα τόσο του 25χρονου όσο και του 21χρονου θα είναι καθοριστική.

Βέβαια, στο «τριφύλλι» γνωρίζουν πως το σκοράρισμα αφορά… κι άλλους. Οι Τάνκοβιτς, Εβάντρο και ο «παλιός» καλός -και υγιής- Μαγιαμπέλα μπορούν να δώσουν λύσεις, όπως επίσης και ο Μοντνόρ, που είναι πλέον κάτοικος Λευκωσίας.