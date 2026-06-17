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Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Με Ντιναμό Κιέβου ή Κλουζ ο ΠΑΟΚ

Δύσκολο το πρώτο εμπόδιο στο Europa League.

Τον πρώτο ευρωπαϊκό «εμπόδιό» του στην αγωνιστική περίοδο 2026-27 έμαθε σήμερα (17/6) ο ΠΑΟΚ, μετά την κλήρωση για τον Β΄ προκριματικό γύρο του Europa League, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. 

Ο «Δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ουκρανική Ντιναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ, με το πρώτο ματς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (30/7) στη Θεσσαλονίκη.

Κατηγορίες

Ελλαδα

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