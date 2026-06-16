Eυρωπαϊκές διοργανώσεις: Μαθαίνουν τα πρώτα «εμπόδια»

Αν και τα μάτια είναι καρφωμένα στην TV για την πανδαισία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τις ομάδες να τρέχουν για το «χτίσιμο», οι τέσσερις εκπρόσωποι μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους αύριο (17/06) στη Νιόν.

Στην Ελβετική πόλη, η Ομόνοια στο Champions League, η Πάφος FC στο Europa και ΑΕΚ - Απόλλων στο Conference League, θα μάθουν τους αντιπάλους τους στον 2ο προκριματικό γύρο. Σίγουρα ελπίζουν σε μία καλή κλήρωση που θα τους καθιστά φαβορί για την πρόκριση με φόντο τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν. Και σαφώς μέσα από την πορεία τους, κερδισμένη θα βγει και η Κύπρος στην κατάταξη της UEFA.

Καμία δεν είναι φόβητρο

Ως ισχυρή θα μπει στην κληρωτίδα (13:00) η πρωταθλήτρια Ομόνοια και σίγουρα στο μυαλό της είναι η είσοδος στη League phase του Champions League. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και αντίπαλοι που θέλει να αποφύγει καθώς δεν μπορούν να θεωρηθούν βατοί. Συγκεκριμένα πιθανοί αντίπαλοι είναι: Άαρχους (Δανία), Τουν (Ελβετία), Μιάλμπι (Σουηδία) αλλά και: Κραϊόβα (Ρουμανία), Καϊράτ (Καζακστάν), Ρίγα (Λετονία), Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε), Φλόρα Ταλίν (Εσθονία), Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία), Πετροκούμπ (Μολδαβία), που θα αρχίσουν από τον α΄ προκριματικό γύρο. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 21 ή 22 Ιουλίου και μία εβδομάδα μετά θα γίνουν οι επαναληπτικοί (28 ή 29 Ιουλίου).

Μακριά από την Μπεσίκτας

Η Πάφος FC με την κατάκτηση του κυπέλλου, κέρδισε εισιτήριο για τo Europa League και μετά από κάποιες ανακατατάξεις, κέρδισε και γύρο. Έτσι η πορεία της θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό. Στις 14:00 θα μάθει αντίπαλο που θα προέλθει από το μονοπάτι των ανίσχυρων. Ωστόσο σε αυτές είναι η Μπεσίκτας που δεν μπορεί να θεωρηθεί ανίσχυρη. Οι υπόλοιπες είναι: Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία), Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία), Τβέντε (Ολλανδία), Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία), Τρομσό (Νορβηγία), Σεντ Γκάλεν (Ελβετία), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία), Χάμαρμπι (Σουηδία). Οι κυπελλούχοι θα δώσουν τους πρώτους τους αγώνες στις 23 και 30 Ιουλίου.

Ισχυρές και οι δύο

Στο Conference League είναι διπλή η εκπροσώπηση για την Κύπρο αφού θα παίξουν η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας. Συνολικά θα μπουν στην κληρωτίδα 98 ομάδες. Αμφότερες θα μπουν στην κληρωτίδα (15:00) ως ισχυρές και γενικά με προσοχή θα περάσουν το εμπόδιο. Θα ήταν όμως καλό να αποφύγουν τις Ουγγρικές (Ντέμπετσεν και Πάκσι) αλλά και τις Σουηδικές Γκέτεμποργκ και Γκάις. Οι Λαρνακείς και Λεμεσιανοί θα δώσουν τους πρώτους αγώνες στις 23 Ιουλίου και τους επαναληπτικούς στις 30 Ιουλίου.