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«Πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου – Ίσως 300.000 Ομονοιάτες στην Κύπρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου – Ίσως 300.000 Ομονοιάτες στην Κύπρο»

Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τον Νορβηγό

Ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην «flashscore.com» παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο και την παρουσία της Νορβηγίας.

Ο προπονητής της Ομόνοιας μίλησε λεπτομερώς για την πορεία της χώρας του, τη δική του καριέρα, ενώ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στο «τριφύλλι» μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Νορβηγός αναφέρθηκε στη ποιότητα που υπάρχει στο εγχώριο πρωτάθλημα και αποθέωσε παράλληλα τον κόσμο των πρασίνων.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για το κυπριακό πρωτάθλημα: «Είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Είναι ένα πολύ μικρό νησί, με μόνο ένα εκατομμύριο κατοίκους, αλλά το πρωτάθλημα είναι σχεδόν διεθνές. Υπάρχουν 17 ή 18 ξένοι παίκτες σε κάθε σύλλογο, πολλοί ξένοι προπονητές και οι ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Η Πάφος κέρδισε εννέα βαθμούς στο Champions League φέτος και έφτασε κοντά στην πρόκριση, η ΑΕΚ έχασε από την Κρίσταλ Πάλας στην παράταση στα πλέι οφ της Conference League και προκριθήκαμε από τον όμιλό μας της Conference League».

Το επίπεδο είναι καλό, πολύ καλύτερο από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα μικρό νησί. Και οι άνθρωποι είναι τρελοί για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ίσως 300.000 οπαδοί της Ομόνοιας στο νησί, και υπάρχει τεράστια αντιπαλότητα επειδή το μεγαλύτερο ταξίδι μας εκτός έδρας είναι περίπου μιάμιση ώρα με λεωφορείο, τα περισσότερα είναι μισή ώρα, οπότε μπορείτε να φανταστείτε την ένταση. Ήμουν στην Ομόνοια για σχεδόν τρία χρόνια στην αρχή, μετά για ένα χρόνο στη Σουηδία, μετά για ένα χρόνο με την Πάφο, η οποία συνεχίζει να βελτιώνεται και κέρδισε το πρωτάθλημα πέρυσι, μετά την ΑΕΚ Λάρνακας, όπου κερδίσαμε το κύπελλο.

Η επιστροφή μου στην Ομόνοια, από όπου ξεκίνησα στην Κύπρο, ήταν πολύ ωραία. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου εκεί. Η τελευταία φορά που κερδίσαμε το πρωτάθλημα ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν μπορέσαμε να γιορτάσουμε με τους οπαδούς μας όπως ήθελαν, αν και περίπου 20.000 άνθρωποι ήρθαν ανεπίσημα στο προπονητικό μας κέντρο. Αυτή τη φορά, κερδίσαμε λίγα παιχνίδια πριν το τέλος και είχαμε αρκετό χρόνο να γιορτάσουμε. Ήταν μια ξεχωριστή σεζόν, λόγω του τρόπου που κερδίσαμε και των γκολ που πετύχαμε και δεχτήκαμε.

Για την προοπτική του Champions League: «Δεν νομίζω ότι οι οπαδοί μας περιμένουν να φτάσουμε στη φάση των ομίλων. Το ονειρεύονται, όπως ακριβώς κι εμείς, και είναι καλό να έχουμε όνειρα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στην προετοιμασία μας και στην οικοδόμηση της ομάδας, εντός των ορίων μας. Η Πάφος το πέτυχε πέρυσι και ήμασταν καλύτεροι από την Πάφο φέτος, οπότε είναι πιθανό, αλλά χρειαζόμαστε μια πολύ ευνοϊκή κλήρωση και για να μας βγει η διαφορά. Την τελευταία φορά, νικήσαμε τη Λέγκια Βαρσοβίας και τον Ερυθρό Αστέρα στα προκριματικά, αλλά χάσαμε από τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ, οπότε φτάσαμε αρκετά κοντά. Αν μπορέσουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά φέτος, θα ήταν φανταστικό».

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