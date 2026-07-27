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Η Παρί έχασε τη «μάχη» για Ντιομαντέ και στρέφεται στον Φεράν Τόρες

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Παρί έχασε τη «μάχη» για Ντιομαντέ και στρέφεται στον Φεράν Τόρες

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεψε μέσα από τα χέρια της Παρί Σεν Ζερμέν τον Γιαν Ντιομαντέ, αλλά οι Παριζιάνοι φαίνεται πως είχαν έτοιμο plan b με τον χρυσό σκόρερ της «Φούρια Ρόχα», Φεράν Τόρες.

Η απώλεια του Ντιομαντέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει οδηγήσει την Παρί Σεν Ζερμέν σε άμεση αναπροσαρμογή του μεταγραφικού της σχεδιασμού.

Οι πρωταθλητές Γαλλίας επιθυμούν να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατό το ρόστερ της νέας σεζόν και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον Φεράν Τόρες, ο οποίος αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Λουίς Ενρίκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Sport, η διοίκηση της Παρί σκοπεύει να εντείνει τις επαφές της με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ώστε να καταλήξει σε προφορική συμφωνία, προτού ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα.

Η Παρί είχε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην απόκτηση του Ντιομαντέ, όμως η Ρεάλ Μαδρίτης κινήθηκε πιο αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις με τη Λειψία, ικανοποιώντας τις οικονομικές απαιτήσεις του γερμανικού συλλόγου. Αντίθετα, οι Γάλλοι δεν ήταν διατεθειμένοι να ξεπεράσουν το όριο που είχαν θέσει για τη μεταγραφή, με αποτέλεσμα να χάσουν τον ποδοσφαιριστή την τελευταία στιγμή.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι άνθρωποι της Παρί δεν θέλουν να ρισκάρουν νέα «ήττα» στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους τους. Έτσι, ο Φεράν Τόρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, με τον Λουίς Ενρίκε να τον προορίζει για τη θέση του κεντρικού επιθετικού, μετά και την πώληση του Γκονσάλο Ράμος στη Μίλαν.

Για να προχωρήσει η υπόθεση, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η αποχώρηση του Ραντάλ Κολό Μουανί, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη Γιουβέντους. Την ίδια στιγμή, η πιθανή παραχώρηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά θα δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ακλιούς από τη Μονακό.

Όσον αφορά τον Φεράν Τόρες, η Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται διατεθειμένη να του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο με σημαντικά αυξημένες αποδοχές σε σχέση με αυτές που λαμβάνει σήμερα στην Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» επιθυμούν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους, ωστόσο οι συζητήσεις για πιθανή ανανέωση του συμβολαίου του δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από τον Σεπτέμβριο και με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με την πρόταση των Γάλλων.

Η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με την Παρί να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι μπορεί να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο Παρίσι, έχοντας ως ισχυρό «χαρτί» τόσο τον Λουίς Ενρίκε όσο και το αγωνιστικό της πρότζεκτ.

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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