Δημόσιο ξεκατίνιασμα Φαμπρίτσιο Ρομάνο - Πλέτενμπεργκ

Η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης για περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ πυροδότησε ένα πρωτοφανές διαδικτυακό beef ανάμεσα σε δύο κορυφαίους δημοσιογράφους, τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γερμανός ρεπόρτερ του Sky Germany αμφισβήτησε δημόσια το περίφημο «Here we go» του Ιταλού, κατηγορώντας τον για το ότι δεν ανέφερε σε ακριβείς οικονομικές λεπτομέρεις. Ο Ρομάνο υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ του και διαψεύδοντας παράλληλα σενάρια για εμπλοκή της Μάντσεστερ Σίτι στην υπόθεση του Ιβορανού εξτρέμ.

Ο Πλέτενμπεργκ στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ρομάνο για διαγραμμένα posts και για αναδημοσίευση ειδήσεων που δεν ήταν στην ουσία δικές του, φέρνοντας ως παράδειγμα παλαιότερο άστοχο «Here we go» που είχε κάνει για τον Κλοπ. Ο Ιταλός φυσικά πέρασε στην αντεπίθεση , αποκαλύπτοντας πως ο Πλέτενμπεργκ ζητούσε παλαιότερα συμβουλές από τον ίδιο για τα social media και για το πώς θα αυξήσει τους ακόλουθούς του.

Αναλυτικά ο διάλογός τους

Ρομάνο: «Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία. Υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιβοριανός αναμένεται σύντομα στη Μαδρίτη για ιατρικά και υπογραφές έως το 2031. Here we go!»

Πλέτενμπεργκ: «Αμφισβητώ ανοιχτά αυτό το "Here we go". Αν υπάρχει πράγματι πλήρης συμφωνία, γιατί δεν δημοσιοποιείς το ακριβές οικονομικό σκέλος της μεταγραφής;»

Ρομάνο: «Επιμένω 100% στις πληροφορίες μου, ο Ντιομαντέ θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ! Επίσης, διαψεύδω τα σενάρια για πρόταση 100 εκατομμυρίων από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι "Πολίτες" είχαν αποσυρθεί πολύ πριν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Μαδριλένους.»

Πλέτενμπεργκ: «Ουδέποτε μετέδωσα ότι η Σίτι ετοιμαζόταν για επίσημη πρόταση! Με στοχοποιείς αδικαιολόγητα. Θυμάσαι μήπως την υπόθεση του Κλοπ με την εθνική Γερμανίας; Δημοσίευσες "Here we go" ενώ υπήρχε ήδη επίσημη τοποθέτηση από την ομοσπονδία! Γενικά, ο τρόπος που λειτουργείς στα social media βασίζεται σε βιαστικές ανακοινώσεις, διαγραμμένα posts και μηδενική αναφορά στις αρχικές πηγές.»

Ρομάνο: «Εσύ ξεκίνησες αυτή την αντιπαράθεση! Ξεχνάς ότι στο παρελθόν μου εξέφραζες τον θαυμασμό σου και μου ζητούσες συμβουλές για το πώς να μεγαλώσεις τους λογαριασμούς σου; Οι τοποθετήσεις μου αφορούσαν αποκλειστικά τον Ντιομαντέ, αλλά επιλέγεις να επεκτείνεις τη συζήτηση σε άσχετα ζητήματα».











gazzetta.gr