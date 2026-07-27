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Νταβιτασβίλι - Ολυμπιακός: Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για τον Γεωργιανό εξτρέμ

ΓΗΠΕΔΟ

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Νταβιτασβίλι - Ολυμπιακός: Αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για τον Γεωργιανό εξτρέμ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ζούρικο Νταβιτασβίλι της Σεντ Ετιέν έχει φουντώσει ξανά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ.

Τον περασμένο Γενάρη, τα γαλλικά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί σε μία πρόταση του Ολυμπιακού προς τη Σεντ Ετιέν για την απόκτηση του Γεωργιανού εξτρέμ, Ζούρικο Νταβιτασβίλι, η οποία άγγιζε τα 10,5 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. ευρώ μπόνους αλλά απορρίφθηκε από τον γαλλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία, η περίπτωση του 24χρονου μεσοεπιθετικού φαίνεται ότι έχει επανέλθει στο προσκήνιο για τους Πειραιώτες και μάλιστα δυναμικά μετά την πώληση του Αντρέ Λουίζ στη Κάνσας Σίτι με το ποσό των 16+3,5 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν στη Β' κατηγορία της Γαλλίας όπου μέτρησε 16 γκολ και 5 ασίστ σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις αλλά η Σεντ Ετιέν δεν πήρε την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια στα play off όπου δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νις.

Ο ίδιος αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου καθώς κοστολογείται στα 20 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους Γάλλους, ωστόσο όσο υπάρχει ομάδα που να δίνει αυτά τα χρήματα, η τιμή του ίσως κατέβει μιας και η Σεντ Ετιέν έχει ανάγκη από έσοδα.

Όσον αφορά το ρόστερ του Ολυμπιακού, η επικείμενη πώληση του Αντρέ Λουίζ δεν θα είναι και η μοναδική από τους εξτρέμ της ομάδας καθώς υπάρχουν συνολικά επτά παίκτες για δύο θέσεις καθώς είναι οι Φορτούνης, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Μασούρας και Ζέλσον Μάρτινς αλλά και οι... κομμένοι Στρεφέτσα και Καμπελά.

gazzetta.gr 

 

 

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Ελλαδα

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