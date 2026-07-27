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ΠΑΟΚ: Ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Σορετίρε - Θεραπεία για Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ: Ακολούθησε μέρος της προπόνησης ο Σορετίρε - Θεραπεία για Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ

Μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ με την υπόλοιπη ομάδα ακολούθησε ο Σόλα Σορετίρε, ενώ με θεραπεία συνέχισαν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ.

Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (27/07) στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με τους «ασπρόμαυρους» να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου.

Ο Σόλα Σορετίρε ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς, αφού ακολούθησε μέρος της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, με τους Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ να συνεχίζουν με θεραπεία.

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στην τακτική, ενόψει και της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου την Πέμπτη στην Τούμπα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν στον τομέα τόσο της αμυντικής όσο και της επιθετικής τακτικής. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν με θεραπεία, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε ακολούθησε μέρος της προπόνησης μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης (09:30) με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας», αναφέρει αναλυτικά η ενημέρωση του ΠΑΟΚ.

sport-fm.gr 

 

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