«Δυναμίτης» ο Φαν Ντρόνγκελεν, πάει για βασικός στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν δεν χρειάστηκε πολλές ημέρες για να δείξει στον Παναθηναϊκό πως είναι έτοιμος να «μπει» (πολύ) άμεσα στην εξίσωση της ενδεκάδας και να διεκδικήσει θέση βασικού. Ο Ολλανδός στόπερ δείχνει σ’ αυτές τις πρώτες προπονήσεις του με το «τριφύλλι» πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κι όλα συγκλίνουν στο γεγονός πως έχει πλέον σοβαρές πιθανότητες να κάνει το ντεμπούτο του στη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7, 21:30) με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Την περασμένη εβδομάδα ο 27χρονος αμυντικός είχε κάνει μόλις τρεις προπονήσεις με τη νέα του ομάδα πριν από το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Ως εκ τούτου, δεν υπήρχε λόγος να πιεστούν οι συνθήκες και η όλη κατάσταση για να αγωνιστεί, καθώς προείχε να ακολουθήσει το απαραίτητο πρόγραμμα προσαρμογής και να «μπει» σταδιακά στον τρόπο δουλειάς του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Πλέον, όμως, κάθε μέρα που περνάει τον φέρνει ολοένα και πιο κοντά στην... πόρτα της ενδεκάδας, διαφοροποιώντας τα δεδομένα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Πάκσι. Ο Φαν Ντρόνγκελεν δείχνει (και είναι) πολύ «καλά» από πλευράς εντάσεων και φυσική κατάστασης κι έχει ήδη αρχίσει να ξεχωρίζει στις προπονήσεις. Δυνατός στις μονομαχίες, σταθερός στις κινήσεις του με ή χωρίς την μπάλα, κυριαρχικός στον αέρα και με πολύ καλά στοιχεία στο build up, παρουσιάζει ακριβώς το αγωνιστικό προφίλ που αναζητούσε ο Παναθηναϊκός για το κέντρο της άμυνάς του και δη τη θέση του αριστερού στόπερ.

Τον βάζει δίπλα στον Ντε Φράι

Ο Νίστρουπ, μάλιστα, έχει αρχίσει να τον τοποθετεί δίπλα στον «κάπτεν» Στέφαν ντε Φράι, θέλοντας να αρχίσουν οι δύο Ολλανδοί στόπερ να μαθαίνουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να αποκτήσουν «κώδικες επικοινωνίας» μέσα στο γήπεδο και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στις κινήσεις τους.Σε ένα ξεκάθαρο δείγμα πως ο Ολλανδός μπαίνει πλέον για τα καλά (κι άμεσα) στο αγωνιστικό πλάνο του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον κι ένα «γεμάτο» δεκαήμερο μέχρι τη ρεβάνς με την Πάκσι.

Γενικότερα, ο Φαν Ντρόνγκελεν δείχνει πως προσαρμόζεται πολύ καλά και γρήγορα σε όσα ζητάει ο Νίστρουπ και, με βάση την εικόνα των τελευταίων ημερών, έχει εξελιχθεί στο μεγάλο φαβορί για να πάρει φανέλα βασικού στη ρεβάνς με τους σκληροτράχηλους Ούγγρους.

Σε καλό δρόμο κι ο Κρίστιανσεν

Από εκεί και πέρα, σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος επίσης ανεβάζει καθημερινά «στροφές» και μέσα απ’ τα εσωτερικά διπλά (ξανα)βρίσκει τον αγωνιστικό ρυθμό που του λείπει.

Ο διεθνής Δανός μπακ χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, όμως σύντομα θα πάρει κι αυτός τα πρώτα του λεπτά και θα αρχίσει να εντάσσεται ολοένα και περισσότερο στο game plan του Νίστρουπ.

athletiko.gr