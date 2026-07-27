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Τεντόγλου: «Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά - 'Ηθελα κάτι πολύ παραπάνω»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τεντόγλου: «Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν ασχολούμαι με αυτά - 'Ηθελα κάτι πολύ παραπάνω»

Παρά την εκπληκτική του εμφάνιση στον Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε... απογοητευμένος από τη χαμένη ευκαιρία να κάνει ακόμη μεγαλύτερο άλμα.

Η σπουδαία επίδοση των 8,66 μέτρων δεν ήταν αρκετή για να αφήσει ικανοποιημένο τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά τον αγώνα, τονίζοντας πως έχασε μια τεράστια ευκαιρία στην τελευταία του προσπάθεια, την οποία χαρακτήρισε ως το καλύτερο άλμα που έχει κάνει ποτέ.

«Ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα, που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα δέκα πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν ένα τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια.

Κάτι μου βγαίνει στην τελευταία προσπάθεια, με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Έχασα ευκαιρία πάλι, συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Κάτι είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ, απλά δεν τα κοιτάω αυτά. Δεν κοιτούσα ούτε τα 8,70 μ., ήθελα κάτι πολύ παραπάνω. Για αυτό είμαι έτσι, κουράστηκα κιόλας. Το είχα σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Το τελευταίο άλμα ήταν αλματάρα. Και στο δεύτερο 8,66 νόμιζα ότι ήταν άκυρο και δεν γέμισα το άλμα, ενώ ήταν τέλειο άλμα.

Το Μονακό είναι ο καλύτερος αγώνας που έχω κάνει, λόγω συνθηκών πάντα. Ένα άλμα που εδώ είναι 8,60 μ., σε άλλο στάδιο μπορεί να είναι 8,30 μ. Για αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνια ρεκόρ και τέτοια. Για το Μπέρμιγχαμ δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι μετά τον τραυματισμό του, αλλιώς θα ήταν ωραία μάχη. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μηκίστα αυτήν τη στιγμή μετά από εμένα. Εγώ και αυτός είμαστε», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr 

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