All in για Μπράντλεϊ Μπαρκολά!

Περιζήτητος είναι ο Μπράντλεϊ Μπαρκόλα στη φετινή μεταγραφική περίοδο, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να έχει ζητήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν να τον παραχωρήσει αφού δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί.

Οι Παριζιάνοι δεν είναι αρνητικοί σε αυτό το ενδεχόμενο, αρκεί όμως να ικανοποιηθούν τα οικονομικά τους «θέλω». Αυτή τη στιγμή, η ομάδα που ενδιαφέρεται περισσότερο για τον παίκτη είναι η Λίβερπουλ που τα δίνει... όλα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φλοριάν Πλέτενμπεργκ στο Sky, οι reds δεν ανησυχούν καθόλου για την προοπτική της συμφωνίας τους με τον 24χρονο, καθώς εκτιμούν πως θα βρεθεί άμεσα η λύση. Το εμπόδιο για τη Λίβερπουλ είναι πώς θα καταφέρει να πείσει την Παρί να τον παραχωρήσει, αφού η τιμή του παίκτη μεταβάλλεται συνεχώς ενώ οι απαιτήσεις των πρωταθλητών Ευρώπης αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στα 90 εκατ. ευρώ.

Ο Μπαρκολά έχει κατακτήσει και τα δύο Champions League με τους Παριζιάνους, με τους οποίους μετρά 13 γκολ και επτά ασίστ σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr