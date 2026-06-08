Οριστικό: Επιστρέφει στην Ομόνοια ο Κακουλλής

Συνεχίζει στην Ομόνοια ο Ανδρόνικος Κακουλλής!

Υπήρχε καπνός, άρα και… φωτιά για την περίπτωση του Κύπριου επιθετικού, ο οποίος ήθελε να επιστρέψει στο «Ηλίας Πούλλος». Ο 24χρονος διέπρεψε με τον Μπεργκ στο τιμόνι γι’ αυτό και ο Νορβηγός τεχνικός άναψε το πράσινο φως για την επανένταξη του στο «τριφύλλι».

Τον Μάρτιο του 2025 ο Κακουλλής μεταγράφηκε στη σουηδική ΑΙΚ για το… μεγάλο όνειρο να αγωνιστεί στο εξωτερικό, καταγράφοντας 14 συμμετοχές, ενώ σκόραρε 3 γκολ. Το Καλοκαίρι του ίδιους έτους επέστρεψε στην Κύπρο και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Άρη για μια σεζόν (39 συμμετοχές, 10 γκολ 3 ασίστ), παρά το γεγονός πως και η Ομόνοια μπήκε στο κόλπο για την επιστροφή του.

Αυτή, θα γίνει ένα χρόνο αργότερα! Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ήθελε να φορέσει ξανά το «τριφύλλι» στο στήθος, οι διεργασίες προχώρησαν γρήγορα κι έτσι εκκρεμούν μόνο οι ανακοινώσεις, οι οποίες θα προκύψουν σύντομα.

Υπενθυμίζουμε πως με την ομάδα της πρωτεύουσας κατέγραψε συνολικά 207 συμμετοχές, σκόραρε 45 γκολ και μοίρασε άλλα 29!